美聯儲開會再即 市場起起伏伏無方向感

要點 拜登聲言若中國攻台，美國會出兵保衛台灣。

人民銀行降低逆回購借貸率從2.25厘至2.15厘。

美國9月份單戶住宅建築商信心指數報46點子，較上月跌了3點。

亞太區表現差， 但美股今晨回暖。 Credit: Thomas Sung 美股





美國三大股指周一回暖，道指升181 點，升幅0.59%、標普500及納指分別升23.92點及78.35點，升幅有0.59%及0.62%。原因是上周市場反應過激之後，投資者逢低吸納所致。但基於通脹高企以及就業市場依然蓬勃，鞏固了市場預期聯儲局將於21日的議息會議上加息75個基點，將聯邦基金利率推高至 3厘 及 3.25厘的目標範圍。數據方面，美國9月份單戶住宅建築商信心指數連跌九個月，原因與按揭利率及建築材料價格繼續上升，嚇壞了潛在買家。





美國債盈利收益率





Advertisement

基於市場充份預期聯儲局將會繼續加重息的緣故，美國10 年期國債盈利收益率曾經上衝至3.5厘 以上，接近 2011 年 4 月以來的最高水平，今晨7時暫報3.498厘; 另外，2年期國債盈利收益率今晨升2.33%，企穩在3.949厘的水平，為 15 年來的高位，兩大債息相差45個點子，並有逐步擴大的趨勢。





美元指數



同理，美元指數周一曾經上衝至110點，徘徊在 20 年來最高的水平，今晨7時稍微下滑，報109.61點子，跌0.14%。





期貨油價



至於期油方面，布蘭特及紐約期油今晨稍微反彈，分別取得0.59%及0.46%的升幅，報91.89及85.15美元一桶。 市場分析上日有多個利好期油的消息出出爐，包括石油出口國家威脅減產、G7 國家提議為俄羅斯石油價格設定上限、以及中國放鬆新冠疫情限制措施等，都對油價有幫助。 儘管如此，美元高企多少抵消了購買原油的吸引力。





黃金價格



至於黃金價格周一曾經一度跌破至每安士 1,670 美元的水位，延續了上周的跌勢， 之後買盤湧入，今晨7時回升1.1美元，至1,684.60美元一安士的水平。





澳洲ASX200



亞洲市場方面，ASX 200 指數周一跌 0.28%，收 6,719.90 點，延續了上周的跌勢，原因是本周美國聯邦儲備局舉行議息會議，市場保持審慎的態度爲主。周一，科技股領跌，其次到能源股。不過清潔能源相關及黃金股則有逆勢反彈的表現。





上證



上證綜指周一跌 0.35% 至 3,115.6 點，深證綜指跌 0.48% 至 11,207 點，為近四個月來的新低。周一上證受到好淡消息互相拉扯，壞的消息除美國加息的陰霾外，美國總統拜登接受訪問時表示，如果中國對台灣採取軍事行動，美國會出兵保衛台灣，導致市場情緒波動；好的消息首推人民銀行將 14 天逆回購借貸率從 2.25% 下調至 2.15%，以重振信貸及支撐疲弱的經濟；另外，成都周一解封，居民只需定期接受檢測，便可以恢復正常生活，上證跌幅爲此尚算輕微。





恆指



恆生指數周一受到以上内地的好淡消息所影響，最終收盤跌 195.72點，跌幅1.04%，收18,565.97點，延續了上周的跌幅。





日經



日經指數周一是敬老節，休假一天 。上周五跌 1.11%，收 27,567.65 點，連跌三周。





後市方面， 儘管美國道指期貨市場今晨回升204點，收31,126.00點， 升幅有 0.65%； 澳洲 ASX200期貨市場亦取得51點的進賬，升幅報0.75%，暫報 6,772.00點；市場的氣氛的確改善了不少，但基於聯儲局開會在即， 市場表現上上落落，基本難成氣候。







現時市場焦點放在美國聯儲局在周三的議息會議決定，以及同日公佈的美國經濟展望，届時市場才能理出一個較爲明確的後市發展方向。









READ MORE 全球經濟衰退憂慮升溫 股市持續震蕩

READ MORE 美股小幅回升 意味曙光初現？

目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。





聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式 COVIDSafe 可在手機中的應用程式商店下載。







