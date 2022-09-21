SBS廣東話節目

美聯儲如期加息75基點 美股持續震蕩

SBS廣東話節目

US Federal Reserve Governor Jerome Powell

聯儲局如期加息75基點。 Source: AAP

下載 SBS Radio 應用程式

其他收聽方法

Published 22 September 2022 at 6:00am, updated 4 hours ago at 12:33pm
By Thomas Sung
Source: SBS

9月21日周三，市場表現陰晴不定，原因是美國聯儲局正舉行議息會議，另一邊廂，普京動員生力軍投入烏克蘭東部戰場， 説是保衛俄國的領土完整，亞太區市場難以走好；今晨美國聯儲局加息75幾基點，符合預期，但美股來個先升後回，持續震蕩的表現，爲什麽美股有這樣的表現？宋慶勤邀請獨立經濟分析及商業投資顧問潘萬新分析市場的最新走勢。

Published 22 September 2022 at 6:00am, updated 4 hours ago at 12:33pm
By Thomas Sung
Source: SBS
要點
  • 美國聯儲局宣佈加息75基點。
  • 普京動員生力軍投入烏克蘭東部戰場，保衛俄國領土完整。
  • 聯儲局下調今年國民生產總值升幅只有0.2%。
  • 聯儲局預期聯邦基金利率會上升至4.6厘。
2109 Fin.JPG
美國道指今晨大跌522點，顯示後市易難升。 Credit: Thomas Sung
環球證券市場周三的表現整體低迷，原因有兩個。 一，儘管美聯儲加息75個基點符合預期，但市場反應負面；二，俄羅斯動員部份後備役共30萬投入烏克蘭戰場，市場感到不安。

美國三大股指
首先，聯儲局加息75基點，原先市場有種如釋重負的感覺，但隨後聯儲局局長鮑威爾發出對美國經濟頗爲悲觀的言論，道指應聲大跌522.45點，跌幅1.70%，收30,183.78點、標普500及納指分別下跌1.71%及1.79%。目前，美聯儲已經連續三次加息 75 個基點，並同時暗示未來幾個月將會進一步加息。聯儲局預測最終聯邦基金利率會攀升至 4.6厘，聯儲局同時大幅下調 2022 年經濟增長展望，預計僅得 0.2%。爲此緣故， 美股在臨收市前一小時大幅下挫。

Advertisement
另外，俄羅斯總統動員部份後備役軍人共30萬，投入烏克蘭戰場，聲稱要保衛俄國人民及領土完整。普京的舉動引起各國震驚，因爲此舉顯示俄烏戰爭沒完沒了，還會惡化下去。亞洲市場尤其受到震蕩，歐洲方面卻來個先跌後升的表現。

美國長短債息
債息方面，美國 10 年期國債收益率日前首次突破 2011 年 4 月時創下的3.61厘高位，之後回落至3.53厘，跌1.20%。與此同時，2年期國債收益率飃升升至4.1厘以上，今晨7時報4.057厘，為2007年以來最高；兩大收益率相差52點子，顯示市場充份預期美國經濟衰退局面迫在眉睫。 

美元指數
在美國繼續加息的背景下，美元指數周三飃升至 111.50點子的水平，創下自2002 年 6 月以來的新高，今晨7時報111.35點子。當然美元亦都受惠於普京下達動員部份後備役的命令，導致美元再次成爲熱烈追捧的避險工具。 

期油
在這個經濟前景不明朗、加息陰霾持續以及地緣政治局勢不穩的情況下，布蘭特及紐約期油今晨分別下調了0.91%及1.10%，暫報89.89 美元及83.02美元一桶。

黃金
至於黃金價格則在高息環境下不跌反升，今晨突破每安士 1,655 美元的關口，暫報1,682.10美元一安士，升0.66%。黃金價格升勢只能視為一個反彈的操作看待，不宜作出過份的解讀，因爲在高息環境下，黃金價格升幅相當有限。當然歐洲央行行長拉加德周二表示，歐央行可能需要提高利率來打壓通脹，導致部份資金流入黃金市場。

澳洲ASX200
亞洲市場方面，ASX 200 指數周三大幅下挫106點，跌幅 1.56%，收 6,700.20 點，觸及兩個月的最低水平。ASX主要跟隨美股隔夜收市大跌及俄烏局勢的影響。另一方面，澳洲儲備銀行副行長布洛克重申，儲備銀行正尋找機會在適當時機放慢加息步伐，原因是國內工資增長不及一些發達國家那麼強勁。而資源礦務股周三起著領跌的作用。

上證及恆指
上證綜指周二微跌5.23點，跌幅 0.17%，收 3,117.18 點，深證綜指周三跌 0.67% 至 11,209 點，盤中觸及近四個月的低點。上證主要受到美股的影響。

恆生指數週三早盤重挫 255 點至 1.36%，跌至近六個月低點，即 18,527 點；午後跌勢持續，但臨收市跌勢加劇，最終跌336.68點，跌幅1.79%， 收18,444.62點。恆指受到内外因素的影響；外者，美國加息在即，市場難以走好；内者，亞洲發展銀行表示中國經濟在 2022 年可能只取得 3.3% 的增長，而非中央政府設定的5%，導致交易員頗爲緊張所致。 

日經
日經 方面周三跌 1.36% 至 27,313 點，收於兩個月以來的最低水平。美國加息的因素固然存在，投資者也在等待本周日本央行的議息會議決定，目前日本面對的是通脹壓力不斷升溫及日元持續偏軟，但市場普遍認爲日本央行將會繼續維持超低的利率政策。 

後市
後市方面， 美國道指期貨市場今晨7時報30,218.00點， 跌 583 點， 跌幅 1.16%；澳洲ASX200期貨市場報 6,639.00點，跌51 點，跌幅0.76%，顯示後市易跌難升。當然澳洲 ASX 200 今天休市，明天開市後如何走下去，成爲大家關注的焦點。市場的分析是ASX明天是否可以避過今天美股大跌的一劫，還要看今晚美國股市是否反彈有關。
閲讀更多

聯儲局會前債息飃升 美股應聲下滑

READ MORE

美聯儲開會再即 市場起起伏伏無方向感

READ MORE

美聯儲加息力度猛 澳洲會跟隨其後嗎？

READ MORE

全球經濟衰退憂慮升溫 股市持續震蕩


在澳洲，所有人必須保持至少 1.5 米的社交距離。
請查閱所屬州份或領地的聚會限制規定。


目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。

聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式 COVIDSafe 可在手機中的應用程式商店下載。

SBS 致力為澳洲多元社區提供最新的新冠疫情資訊。有關新型冠狀病毒疫情的最新報導，請前往 
sbs.com.au/language/cantonese/coronavirus-updates



瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
廣東話節目 MeWe 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享

Latest podcast episodes

COVID Vaccine

【疫苗快報】新口罩自動感應 10分鐘內話你知有無病毒（9月22日）

澳洲今日9月22日是全國哀悼女王伊利沙白二世日。圖為之前民眾在新州總督府外獻花及心意卡悼念。

澳洲全國悼念日點樣紀念已故英女王

HEART FUTURE

【遺傳性高膽固醇】有得醫嗎?

SBS Chinese News

SBS 中文新聞 （9月21日）