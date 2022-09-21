美聯儲如期加息75基點 美股持續震蕩

要點 美國聯儲局宣佈加息75基點。

普京動員生力軍投入烏克蘭東部戰場，保衛俄國領土完整。

聯儲局下調今年國民生產總值升幅只有0.2%。

聯儲局預期聯邦基金利率會上升至4.6厘。

美國道指今晨大跌522點，顯示後市易難升。 Credit: Thomas Sung 環球證券市場周三的表現整體低迷，原因有兩個。 一，儘管美聯儲加息75個基點符合預期，但市場反應負面；二，俄羅斯動員部份後備役共30萬投入烏克蘭戰場，市場感到不安。





美國三大股指



首先，聯儲局加息75基點，原先市場有種如釋重負的感覺，但隨後聯儲局局長鮑威爾發出對美國經濟頗爲悲觀的言論，道指應聲大跌522.45點，跌幅1.70%，收30,183.78點、標普500及納指分別下跌1.71%及1.79%。目前，美聯儲已經連續三次加息 75 個基點，並同時暗示未來幾個月將會進一步加息。聯儲局預測最終聯邦基金利率會攀升至 4.6厘，聯儲局同時大幅下調 2022 年經濟增長展望，預計僅得 0.2%。爲此緣故， 美股在臨收市前一小時大幅下挫。





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另外，俄羅斯總統動員部份後備役軍人共30萬，投入烏克蘭戰場，聲稱要保衛俄國人民及領土完整。普京的舉動引起各國震驚，因爲此舉顯示俄烏戰爭沒完沒了，還會惡化下去。亞洲市場尤其受到震蕩，歐洲方面卻來個先跌後升的表現。





美國長短債息



債息方面，美國 10 年期國債收益率日前首次突破 2011 年 4 月時創下的3.61厘高位，之後回落至3.53厘，跌1.20%。與此同時，2年期國債收益率飃升升至4.1厘以上，今晨7時報4.057厘，為2007年以來最高；兩大收益率相差52點子，顯示市場充份預期美國經濟衰退局面迫在眉睫。





美元指數



在美國繼續加息的背景下，美元指數周三飃升至 111.50點子的水平，創下自2002 年 6 月以來的新高，今晨7時報111.35點子。當然美元亦都受惠於普京下達動員部份後備役的命令，導致美元再次成爲熱烈追捧的避險工具。





期油



在這個經濟前景不明朗、加息陰霾持續以及地緣政治局勢不穩的情況下，布蘭特及紐約期油今晨分別下調了0.91%及1.10%，暫報89.89 美元及83.02美元一桶。





黃金



至於黃金價格則在高息環境下不跌反升，今晨突破每安士 1,655 美元的關口，暫報1,682.10美元一安士，升0.66%。黃金價格升勢只能視為一個反彈的操作看待，不宜作出過份的解讀，因爲在高息環境下，黃金價格升幅相當有限。當然歐洲央行行長拉加德周二表示，歐央行可能需要提高利率來打壓通脹，導致部份資金流入黃金市場。





澳洲ASX200



亞洲市場方面，ASX 200 指數周三大幅下挫106點，跌幅 1.56%，收 6,700.20 點，觸及兩個月的最低水平。ASX主要跟隨美股隔夜收市大跌及俄烏局勢的影響。另一方面，澳洲儲備銀行副行長布洛克重申，儲備銀行正尋找機會在適當時機放慢加息步伐，原因是國內工資增長不及一些發達國家那麼強勁。而資源礦務股周三起著領跌的作用。





上證及恆指



上證綜指周二微跌5.23點，跌幅 0.17%，收 3,117.18 點，深證綜指周三跌 0.67% 至 11,209 點，盤中觸及近四個月的低點。上證主要受到美股的影響。





恆生指數週三早盤重挫 255 點至 1.36%，跌至近六個月低點，即 18,527 點；午後跌勢持續，但臨收市跌勢加劇，最終跌336.68點，跌幅1.79%， 收18,444.62點。恆指受到内外因素的影響；外者，美國加息在即，市場難以走好；内者，亞洲發展銀行表示中國經濟在 2022 年可能只取得 3.3% 的增長，而非中央政府設定的5%，導致交易員頗爲緊張所致。





日經



日經 方面周三跌 1.36% 至 27,313 點，收於兩個月以來的最低水平。美國加息的因素固然存在，投資者也在等待本周日本央行的議息會議決定，目前日本面對的是通脹壓力不斷升溫及日元持續偏軟，但市場普遍認爲日本央行將會繼續維持超低的利率政策。





後市



後市方面， 美國道指期貨市場今晨7時報30,218.00點， 跌 583 點， 跌幅 1.16%；澳洲ASX200期貨市場報 6,639.00點，跌51 點，跌幅0.76%，顯示後市易跌難升。當然澳洲 ASX 200 今天休市，明天開市後如何走下去，成爲大家關注的焦點。市場的分析是ASX明天是否可以避過今天美股大跌的一劫，還要看今晚美國股市是否反彈有關。



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目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。





聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式 COVIDSafe 可在手機中的應用程式商店下載。







