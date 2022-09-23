美聯儲不惜一切打壓通脹 市場正逐步步入熊市

要點 全周，道指跌3.99%；恆指跌4.41%； 澳洲ASX200 跌2.55% 。

美元指數高企穩在 113.00點子上。

美國長短債息分別報3.687厘及4.203厘。

布蘭特基紐約期油分別報86.75及75.93美元一桶。

黃金價格1,651.70美元一安士。

周五全球股市繼續震蕩。 Credit: Thomas Sung 全球股市有逐步步入熊市的跡象。 Credit: Thomas Sung



美國三大股指



美國三大股指全周表現相當動蕩， 周五跌幅繼續擴大，道指跌至 2020 年 11 月以來的最低水平，報29,590.41 點，跌幅1.62%，離 1 月 4 日的 29,439.72低位還差160點左右，便跌入熊市； 但標普500及納指周五分別跌了1.72%及1.80%後，累積跌幅有23%及31%，為此提前踏入熊市。全周，美國三大股指分別跌了3.99%、4.64%及5.07%。





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美股表現差原因與美聯儲的激進加息計劃打壓通脹有關，引發市場憂慮最終會導致美國經濟出現衰退的局面。現時聯儲局調低今年的經濟增長展望至0.2%，亦預計到 2023 年聯邦基金利率將會攀升至 4.6%厘。局長鮑威爾坦言不太可能出現軟著陸甚至溫和衰退的局面，投資者情緒波動，波幅指數飃升至29.92點，全周升幅達13.76%。投資者正為長期衰退的局面做好準備 ，開始抛售增長型的股份，原因是他們的融資成本貴所致。





為此緣故，期油及黃金價格暴跌、美元高企、 美國長短債息分別上揚等，顯示市場相當不安。



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美國長短債



美國 10 年期國債收益率自 2011 年 2 月以來首次短暫突破 3.7厘的水平，周五報3.687厘， 全周升幅達到6.71%； 與此同時，2年期國債收益率飃升至4.203厘，全周升幅報9.68%， 升幅驚人。





美元指數



美元指數升至20年來的新高，企穩在113點的水平上，周五暫報113.02點子，全周取得3.08%的升幅，原因是美聯儲周三連續第三次加息 75 個基點，同時預測明年利率將達到 4.6厘的高峰，兼且在 2024 年前不會降息，推遲了市場在短期內希望聯儲局有任何轉鴿的主觀期待。





期油



周五，布蘭特及紐約期油分別大跌4.10%及4.50%，全周跌了5.27%及11.08%，報86.75及75.93美元 一桶，反映了市場對全球經濟衰退的憂慮。





黃金



周五黃金價格曾經一度跌破每安士1,650 美元的水平，周五暫報1,651.70美元，全周錄得跌幅1.94%，為兩年多來以的最低水平， 市場分析利率飃升相對增加了持有黃金的機會成本，而其避險功能幾乎被强勢的美元暫時取代。





澳洲



亞太區證券市場



澳洲ASX200成份股周五大跌125.5點，收6,574.70點，全周跌172.3點，跌幅 2.55%；ASX200 成份股5周内連跌4周，原因是投資者恐懼美國聯儲局繼續推出激進的貨幣政策打壓通脹，最終會導致全球經濟出現衰退的局面。爲此緣故，以科技股爲主的增長型股份領跌在先，其後到銀行股，唯獨資源礦務股跑贏大市。經濟消息面方面，澳洲儲備銀行行長洛菲利早前表示未來有必要進一步加息來壓抑通脹，但與此同時，他分別與副行長布洛克重申，儲備銀行會放慢加息的步伐，原因是國內工資增長不及一些發達國家那麼強勁。





上證



上證綜指也難逃美國加息的陰霾影響，全周氣氛低迷，周五續跌 20.54點，跌幅 0.66% 至 3,088.37 點，全周則跌1.21%。消息面方面，外國投行野村與高盛分別下調2023 年中國經濟增長的預測，從 5.1% 下調至 4.3%，理由是預計中國嚴厲的抗疫策略將會延續到明年。但市場對此有一定程度的保留，原因是以成都爲例現已解封，經濟活動回復正常，當地市民只需定期進行測試即可，顯示中國内地的抗疫策略出現了根本的改變。





恆指



亞太區來説，恆生指數表現最差，周五再跌 214.68點，跌幅1.18%，收17,933.27點；全周累跌 828.42點，跌幅 4.41%，為自 2009 年 7 月以來的最低點。恆指腹背受敵，首先受到内地疫情的影響，加上中美之間的緊張關係及美國政府最近採取連串新措施支持國內科技行業，以減少對中國經濟的依賴等，對港股並非利好的消息。但港府將於下周一開始取消對所有抵港旅客必需入住隔離酒店的規定，應對市場帶來提振作用。





日經



日經指數周五是秋分節公衆假期，並無開市，周四收 27,15.83 點，跌159.3點，跌幅0.58%，全周跌413.82點，跌幅1.50%；東證指數周四下跌 了0.2% 至 1,917 點，觸及兩個多月以來的最低水平。日經主要跟隨美股走勢，而投資者同時正在消化日本央行維持低息政策的決定。早前，日元跌破一美元兌換145日元 的心理關口，導致日本央行要出手干預外匯市場。





後市



後市方面， 基於市場表現相當動蕩，美國道指期貨市場周五報29,669.00點，跌480 點， 跌幅1.58%； 澳洲 ASX200 期貨暫報 29,669.00點， 跌82點，跌幅1.25%， 顯示後市的表現將會繼續動蕩，大市可能會再次探底， 因爲全球熊市已經很迫在眉睫。



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在澳洲，所有人必須保持至少 1.5 米的社交距離。 請查閱所屬州份或領地的聚會限制規定。 目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。





聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式 COVIDSafe 可在手機中的應用程式商店下載。







