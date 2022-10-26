【財案2022】專家稱財案不完整：「下一代肯定是輸家」

政府在聯邦財案中推出多項措施以紓緩家庭的開支壓力，包括更便宜的托兒服務、醫療、可負擔房屋等。同時，政府亦推出有新育兒假，希望及至 2026 年讓民眾有約 26 周的有薪育兒假期，目的是為希望有更多人投身工作，希望減輕勞動力市場的壓力。





雖然財案中對電力價格飆升的情況未有太多著墨，但亦有提及投資基礎建設，包括輸電等方面的改革，希望將整個電網在發電、零售等方面可以變得更暢順，避免部份地區停電、部份地區供應過剩。





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信永中和國際業務總監朱國正先生在接受 SBS 廣東話節目 訪問時表示，希望政府透過長遠投資，會對減低電費有一定程度的幫助。



前景不明朗下的「審慎」財案

他指，金融界普遍認為，在這個不明朗的前景之下，今次財案是一個審慎的預算案。他說：「整體而言，這份財政預算案尚算非常審慎的財案。」



財長開宗明義表示，未來的一、兩年將是艱難的日子。在這個情況下，希望今次的財案能對市民的生活開支（壓力）有幫助，紓緩未來一段日子大環境困難之下的生活負擔。 信永中和國際業務總監朱國正

他指出，由於原材料價格上升，加上政府支出減少，政府估計赤字將較原先估算的 780 億元為少，約為 370 億。





但他說：「即使是 370 億，亦是澳洲歷來十大年度赤字其中之一。」





「由於利率上升，政府在利息方面的支出亦將大幅增加；希望四年後，赤字及借貸能逐步減少。到時亦要看世界大環境的情況，有很多不明朗因素。」



收聽節目 工黨首份財政預算案 財經界反應如何？ SBS Chinese 25/10/2022 11:01 Play

不過，Morgans 亞洲區業務主管陳浩庭先生則認為，按照政府在聯邦財案中的計劃，政府似乎沒有扭轉赤字成為財政盈餘的計劃。





他在星期三（26 日）參與 SBS 廣東話節目《大眾論壇》環節時表示，今次財案中對紓緩年輕家庭生活開支壓力確實有幫助，但卻忽略了整體澳洲經濟的結構性問題。





他說：「的確是有紓解家庭（開支壓力）的措施，例如更便宜的托兒服務、醫療、可負擔房屋等，但這些都不是大家會即時感受到太多（的變化）。財案不能回答我最終的問題，就是如何解決未來十年，每年平均至少有 2% 的財政赤字。」



我能預視到的問題是，在未來的日子反而需要加稅。不但沒有減稅，更要加稅。 Morgans 亞洲區業務主管陳浩庭

陳浩庭續指：「（財赤）是『遲早』有人需要償還。是誰償還？就是我們現在誕下的下一代。」



「輸家肯定是下一代」

他說：「財案的『贏家』除了有年輕家庭以外，亦有首次置業人士及需要使用醫療服務的人士、使用電動車的駕駛者，以及能源及建築業等行業的企業。」



『輸家』方面，我肯定是我們的下一代。我們的下一代會面對的是，更高的稅率，以及生活質素的下降。 Morgans 亞洲區業務主管陳浩庭

陳浩庭補充：「但即使是要加稅，我認為亦很難能縮減每年平均 2% 的財赤。」



Morgans 亞洲區業務主管陳浩庭先生。 Source: Supplied / Raymond Chan SBS 廣東話節目聽眾李先生在發言時表示，目前澳洲有接近一萬億元的國債，在儲備銀行不斷加息的情況下，政府有必要減低債務數字。





他說：「一萬億元國債會很嚴重，加 1% 利息就會增加數百億的支出。」





他認為：「唯一可以做的，就是增加商品及服務稅（GST），因為不會影響民生，但卻會影響基層。（到是）就要增加養老福利金及尋工者津貼（JobKeeper）。」





陳浩庭對此表示認同。



陳浩庭：加稅「事在必行」

他解釋，財案中政府的利息開支不會劃為「利息」，而是稱為「其他目的」的開支。他說：「這些所謂『其他目的』其實就是利息，已佔總支出 19.9%，即接近兩成。」





「故此，我一翻開財政預算案仔細閱讀，就知道將來一定要加稅。究竟是 GST，抑或是其他途徑（如限制退休公積金存款金額）？不知道。」



依照政府現時的財政預算案及估算，在未來的日子中，政府的花費仍然會超出收入。（加稅）事在必行。 Morgans 亞洲區業務主管陳浩庭

他形容，這是一份「不完整的財案」，內容「沒有不好，亦沒有好」。



收聽節目 工黨首份財案普遍獲讚 SBS Chinese 25/10/2022 05:16 Play

至於 政府決定增收移民 ，聽眾李先生則不太認同。





他認為不應收納太多移民，擔心此舉會導致本地工人的就業機會減少。他說：「我不是說要減少收納移民。移民是需要的，因為要應付人口老化。」





Morgans 亞洲區業務主管陳浩庭在回應時表示，他認為移民是「重要的」，不能減少收納人數。





他說：「一個國家的增長只有兩個元素。第一就是人口增長，第二是生產力的改善。由於澳洲在（新冠病毒）疫情期間減少了移民人數，最近已經批准更多移民進入。我認為，（未來）仍然需要（繼續收納移民）。」



沒錯，新移民是會對本身的基建造成壓力，但我認為以澳洲的人口基數如此低的情況下，繼續引入移民是無可厚非。 Morgans 亞洲區業務主管陳浩庭

陳浩庭亦提到，除了下一代，目前的房地產定息按揭貸款借貸人亦是另一群「輸家」。





他說：「他們的定息貸款即將到期，原本的還款息率本來可能是 2.25%，但即將要面對高至 6% 的利息。」





「財案中沒有為他們提供幫助，他們亦是輸家。」





