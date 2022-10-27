【專家分析】誰是贏家誰是輸家？

其中所謂對家庭有利的政策是包括將帶薪育兒產假由現時主要是負責照顧子女的家長以領取最低工資提供的18 個星期產假，逐步到2026 年 7 月增加至26個星期的有薪產假。同時，這六個月的產假亦會變得更加靈活，讓父母雙方之間可以更公平地分享產假。





另外便是增加對大多數澳洲家庭的補貼來降低托兒費用。艾巴尼斯政府亦已經向國會提出立法，為年收入達 80,000 元的家庭，提供高達九成的幼兒教育補貼。新的補貼計劃將於出年 7 月開始。





工黨亦向國會提出了改革長者護理行業的立法，並就皇家委員會提出的建議進行改革，包括提高護理標準，確保養老院每日24小時都有一名註冊護士註院，並提高該行業的透明度及所獲得的撥款情況。



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另外，雖然工黨政府不再延長由上屆政府推出為期六個月削減燃油附加稅的計劃，但工黨政府則經已向國會提出立法，取消一些符合條件的電動車附加福利稅及進口關稅，以降低電動車的價格來鼓勵市民購買電動車。與此同時，政府給予中低收入人士的稅收抵免 (LMITO) 亦於 6 月 30 日到期，即是說年薪低於126,000 元的人士在 2021-22 財年的稅務申報表將會是獲得1,500 元稅收抵免的最後一次。





另外，政府亦表示將在未來四年對全國寬頻網絡（NBN） 提前進行 24 億元的投資，希望到 2025 年使 150 萬戶家庭和企業可以選擇升級接駁到更快的光纖寬頻。究竟這些措施是否真能解決到家庭面對生活開支上漲的壓力呢？在這輯特備的【大眾論壇】， 我們亦想問問大家：『你覺得今次財案是否有利於減輕家庭生活開支負擔呢？』





今天我們亦好高興請來Morgans的陳浩庭先生為大家分析今個財案究竟能否帶領澳洲脫離世界經濟下滑的危機呢？





*本節目內嘉賓及聽眾意見並不代表本台立場





