【零的突破】中國有意解禁澳洲煤碳但有何未除隱憂？

若能成事，將是自 2020 年中國向澳洲實施非正式煤炭貿易制裁後，澳沖貿易關係的首個實際轉捩點。





中國過往一直是澳洲煤炭的最大出口國，但由於澳洲在2020年要求就新冠病毒的起源進行獨立調查，令兩國關係轉差。





但彭博通訊社引述兩位不願公開姓名的知情人士就透露，中國國家發展和改革委員會今個星期二已經與中國四大進口商的代表開會，討論準備恢復讓他們進口澳洲煤炭問題。





中國四大進口商包括：中國大唐集團、華能集團、中國能源投資公司及寶武鋼鐵集團。





據報，進口澳洲煤炭的潛在安排最早可能在 4 月 1 日恢復。但4間被允許購買澳洲煤炭的國企暫時只能自用而不能轉賣。





中國國家發改委及這4間公司暫時並未作任何評論。





外界估計澳中高層去年底多次公開接觸可能是北京這項潛在決定的關鍵。





黃英賢事後強調會議「非常有建設性」。





據悉，當時北京考慮放寬澳碳，一方面為了緩和西方加大對俄能源制裁可能會令煤炭供應緊張，另一方面，當局亦希望在關鍵的二十大會議前，避免在中國各地再出現前年的廣泛停電問題。





雖然有關消息一直未經證實，但在發布消息當日，澳洲多間煤礦公司的股價都應聲上揚。





中國在 1 月 8 日宣布重開國境，但全球多國亦紛紛對來自中國的旅客實施更嚴厲的防疫措施。





「部份國家採取僅針對中國的入境限制措施缺乏科學依據，一些過度做法更讓人不能接受。」





「中國將針對不同情況，以對等原則採取相應措施。」





目前未知北京實際有何「對等措施」，因為中國原本亦已要求「外國入境者」，入境時必須出示登機前48小時內的核酸檢測（PCR）結果。





聯邦財長查默斯（Jim Chalmers）接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時回應指，對中國的「對等安排」並不感到擔憂。





「澳洲有需要確保盡可能監控新冠病毒的傳播，這將是政府其中一個關鍵的考慮。」





除了澳洲之外，英國、美國、法國、意大利、西班牙、加拿大、日本、南韓、台灣等國家同地區，都已宣布對中國入境者採取了類似限制。





