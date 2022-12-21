【無縮沙】黃英賢：已向王毅爭取貿易解封及釋放被拘澳人

中國外長王毅昨日在釣魚台國賓館外的紅地毯上，迎接外長黃英賢後，兩人亦握手並合影留念，之後便舉行今次受各界矚目的會談。





自澳洲制定針對外國干涉法，並呼籲對新冠大流行的問題進行獨立調查以來，兩國之間的關係一度轉差，中國此前亦一直向澳洲實施「貿易壁壘」，並拒絕與澳洲進行高層人員交往。









會面時，中國外長王毅向黃英賢強調，中澳之間並無根本的利益衝突，他亦認為雙方應該利用建交50周年的紀念日來重啟及重整兩國關係。





結束外長會談後，黃英賢與王毅發表的一份聯合聲明，強調澳中雙方已同意「在相互尊重、平等互利、求同存異的基礎上建立關係。」





今天將返回澳洲的黃英賢、在接受媒體訪問時提及會面期間，有向王毅提出有關人權及貿易等關鍵問題，並重申澳中建立進深關係的重要性。





「澳洲政府已明確表示，認為同中國建立穩定的關係，是符合澳洲的利益。」





「澳洲當局亦向對方表示，認為呢一點亦符合中國的利益，而澳中之間的全面戰略夥伴關係、是一個對話及接觸的框架，將對兩國都有利。」





「澳洲一直認為，如果能在呢條道路上向前行，澳中就能夠發展更深的雙邊關係、維護兩國自身的利益、及明智到解決差異。」









黃英賢亦向王毅要求希望可以讓兩名遭到中國拘留的澳籍華人—包括記者成蕾及作家楊恆均—盡快與家人團聚，並促請中國，應該恢復給予在中國監獄內的外國人有領事探訪的權利。





「我們當然亦有討論成蕾和楊恆均博士的問題。工黨政府已能夠做到，在每一次高層接觸中都提出此問題，而我今次亦有提出此問題。」





「我們亦有談論到涉及一啲澳洲所提倡一系列議題。包括要讓被中國拘留的澳洲人盡快與家人團聚外。澳洲亦繼續提倡要求中國遵守兩國的領事協議、讓被拘留的澳洲人有領事訪問權。」





「顯然探視的安排亦會受新冠疫情影響，但澳洲確實認為，應該讓涉事的澳洲人，有適當的領事訪問權，澳洲將繼續爭取這一點。」





另一方面，黃英賢亦指，兩人有討論更廣泛的人權問題，包括目前有關西藏、香港和新疆維吾爾人的待遇。





針對中國向澳洲實施的商貿壁壘一事上，黃英賢相信兩人會面、對價值約 200 億元的澳洲相關各種貿易遭到「出口封鎖」等問題將會有進展。





「雙方的討論亦涉及有關在商貿易背景下的進一步對話機會，而消除貿易壁壘是符合兩國最大利益 ，而澳洲出口商及中國消費者。」





黃英賢亦強調，認為澳中雙方仍然有必要在日後繼續進行談判，尤其在澳洲人及工黨政府都關注的議題—包括：領事事務、貿易封鎖、人權、區域安全、國際安全和規範和全球規則等問題。



