澳洲對太平洋花十億 抗衡中國影響力「追回過去九年浪費的光陰」

澳洲將對太平洋花費接近 10 億元，加強與區內國家的安全合作，以抗衡中國日益擴張的影響力。

工黨外交事務發言人黃英賢（Penny Wong）表示，使用外交和軟實力以及國防夥伴關係，應該是澳洲與太平洋地區關係的關鍵要素。

澳洲外交部長黃英賢。 Source: AAP / MICK TSIKAS

聯邦政府將在下周二（10 月 25 日）公布上任後首份財政預算案，當中將包括在四年內對太平洋花費九億元，其中有 1.4 億元是用作安全開支。

其中，4,500 萬元將撥予澳洲聯邦警方用作駐守所羅門群島，另外 3,000 萬元用作升級空中監視設備。

此外，澳洲廣播公司亦將獲 3,200 萬元撥款，加強其對太平洋地區的廣播內容。

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聯邦外長黃英賢（Penny Wong）表示，政府需要加快步伐、追上進度。她說：「過去九年浪費了的時間，自由黨及國家黨大幅削減了（對太平洋地區的）發展援助，削弱了我們的影響力，令人有機可乘。」
我們正努力讓澳洲成為區內國家的首選合作夥伴，以保證我們的安全及經濟實力，並讓世界變得更美好。
澳洲外長黃英賢
黃英賢指，澳洲提供的支援將為區內夥伴帶來經濟韌力、協助建造關鍵基礎設施，並同時保障澳洲自身安全。

聯邦財案中，亦將包括一項工人流動計劃，為太平洋島國及東帝汶公民提供每年 3,000 個全新簽證名額，讓簽證持有人移民到澳洲。

太平洋事務部長康羅伊（Pat Conroy）表示，有關計劃不但會協助這些區域夥伴，亦能紓緩澳洲的技能短缺現象。

他說：「我們向澳洲的發展援助提供進一步投資，將是自 2011-12 年度以來的最大幅四年投資增長。此前，自由黨過去 10 年一直削減撥款。」

與此同時，聯邦環境部長普莉貝絲（Tanya Plibersek）亦在星期五（21 日）宣布，將為大堡礁額外撥款 2.04 億元。

有關款項將填補「大堡礁 2050 長期可持續計劃」的不足，並加快珊瑚礁保育的行動。
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Published 21 October 2022 at 1:24pm
By Winmas Yu
Source: AAP, SBS