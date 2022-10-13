聯合國壓倒性通過譴責入俄公投 僅五國反對 中國棄權

俄羅斯早前在烏克蘭東部的4個俄佔或親俄地區頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾鬆和扎波羅熱舉行入俄公投，並宣佈併入俄羅斯聯邦。





澳洲時間今日凌晨，聯合國大會以大比數通過「譴責俄羅斯非法吞併烏克蘭四個地區」的決議，敦促所有國家不要承認俄方宣稱的任何領土變化，並要求莫斯科立即無條件撤銷相關決定。決議同時重申烏克蘭在國際公認邊界內的主權、獨立、統一和領土完整。





聯大193個成員國中，有143個國家支持決議，包括澳洲、美國、英國、新西蘭、日本等，只有俄羅斯、敘利亞、北韓、白俄羅斯和尼加拉瓜5個國家反對。





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中國、印度、越南、古巴、南非，以及烏茲別克、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、蒙古等35個國家棄權。部份國家沒有投票。



烏克蘭駐聯合國大使Sergiy Kyslytsya表示，投票結果表明俄羅斯無法恐嚇世界。俄羅斯代表Vasily Nebenzya形容決議被政治化，會破壞以外交方式解決危機的努力。





中國常駐聯合國副代表耿爽表示，中國投棄權票是因為認為該決議不會對解決危機有幫助，指聯大任何行動都應該有利於緩和局勢和促進對話。





本周早期，聯合國大會以107比13通過，在上述的譴責表決中採用公開投票。俄方當時要求投票匿名進行，因為有國家「迫於西方壓力不敢公開發聲」。



白宮：俄帝國主義公然破壞民主

與此同時，美國政府發表新版國家安全戰略，指俄羅斯政府在過去十年奉行帝國主義外交政策，企圖顛覆國際秩序，最終爆發全面入侵烏克蘭的戰爭。





文件表示，俄羅斯長期利用情報和網絡來破壞鄰國穩定，公然企圖破壞歐洲、中亞和全球各國的內部民主進程，更肆無忌憚干涉美國內政，分化美國人。





文件稱美國已尋求與俄方接觸和合作，但被普京拒絕，而俄羅斯現在對國際和平與穩定構成直接和持續的威脅。





另外，美國安全戰略又指中國是最大的地緣政治挑戰，是唯一意圖及有能力在經濟、外交、軍事和科技方面重塑國際秩序的競爭者。

