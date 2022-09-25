拜登稱盧甘斯克等地公投形同騙局 結果將不獲國際承認

在聯合國大會上，各國領袖紛紛抨擊俄羅斯入侵烏克蘭，並呼籲要結束戰事。





但俄羅斯外長拉夫羅夫在聯合國大會發表的演講和隨後在新聞發布會上，都有維護國家對烏克蘭發動的戰爭，並駁斥西方國家對盧甘斯克、頓涅茨克、赫爾松和扎波羅熱地區舉行公投的批評。





「西方對烏克蘭地區盧甘斯克等地正在進行的公投，作出歇斯底里的反應。但居住在那裡的人基本上只是對烏克蘭領袖澤連斯基去年八月接受採訪時所提及的事情，作出反應，他當時建議覺得自己是俄羅斯人的人應該為了子孫緣故而到俄羅斯。」





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但美國總統拜登等西方領袖都認為，正在進行的公投是一個騙局，只是俄羅斯邁向非法吞併的行動，拜登警告稱，公投結果是不會得到國際承認。





澳洲外長黃英賢亦有在紐約聯合國大會上發言，批評俄羅斯入侵烏克蘭。



Source: AAP / AAP Image / Jane Dempster



「我們不能接受大國決定小國命運的局面。這就是為什麼俄羅斯對烏克蘭的非法及不道德的入侵，不能被視為正常的事，亦難以視若無睹。俄羅斯對烏克蘭的攻擊其實就是對所有較細小國家的攻擊。」





中國國務委員兼外長王毅在聯合國大會發言時說，中國支持為「和平解決」烏克蘭危機所做的一切努力，並稱現在不是戰爭的時候。





自從俄羅斯總統普京宣布徵召 30 萬名後備軍人的計劃後，俄羅斯國內多個城市就爆發了廣泛的示威活動。





人權組織聲稱，過去一天，就有接近800人在俄羅斯32 個城市的反戰示威中被捕。





俄羅斯活躍分子安東諾夫（Ilya Antonov）參加了土耳其的一次抗議活動，他說很多俄羅斯人正在逃往伊斯坦布爾。





安東諾夫說：「我們預計有很多人會離開俄羅斯，逃到伊斯坦布爾。我們期待一些來自俄羅斯的激進分子會參加我們的抗議活動，支持烏克蘭，支持結束這場戰爭，支持烏克蘭贏得這場戰爭，及 摧毀普京的政權。」





另一名俄羅斯活躍分子兼教師波克隆斯基（Stanislav Poklonskyi）就表示，俄羅斯人之所以逃亡，是因為他們不想為普京而戰死。





普京在周六簽署了刑法修正案，規定在徵兵期間向敵人投降、拒絕入伍作戰或在不服從命令的人，最高可被判處10年監禁。









