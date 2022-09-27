【正在行动】您如何看待乌克兰四州的“入俄公投”?

俄罗斯占领的四个乌克兰地区，官员们制定了关于加入俄罗斯的公投计划。





吞并投票在乌克兰南部的赫尔松和扎波罗热以及东部的卢甘斯克和顿涅茨克举行，这些省份约占乌克兰面积的15%，相当于葡萄牙面积。近400万人被要求参加公投。





据《华盛顿邮报》报道，克里姆林宫宣称，举行的公投结果显示，居民以超过95%的优势支持加入俄罗斯。





Advertisement

英国国防部表示，普京无视国际社会的谴责和西方进一步经济制裁的威胁，最早可能在周五宣布俄罗斯吞并顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松和扎波罗热这四个地区。





乌克兰及其盟国称，于周二结束的投票是夺取武力占领的领土的虚假借口。





昨天，乌克兰总统泽连斯基的顾问米哈伊洛·波多利亚克 (Mykhailo Podolyak)公开表示，为俄罗斯支持的全民公投提供帮助、支援俄罗斯吞并乌克兰国土的人将面临叛国罪指控和至少五年的监禁。





他补充说，数百名合作者将会杯起诉，但被迫投票的乌克兰人除外。





联合国秘书长古特雷斯（António Guterres）表示，公投“公然违反了联合国宪章和国际法”。





欧盟发表声明，称强烈谴责这些违背由合法、民主选举产生的乌克兰当局意愿的非法公民投票。





在9月24日的联合国大会上，中国外交部长王毅表示，“中国支持一切有利于和平解决乌克兰危机的努力，当务之急是劝和促谈。治本之策是照顾各方的合理安全关切，构建均衡、有效、可持续的安全架构。我们呼吁各方抑制危机的外溢效应，维护发展中国家的正当权益。”





王毅在联大期间还会晤了乌克兰外长库列巴(Dmytro Kuleba)。





普京发出信号表示，一旦吞并这四块领土，他将把对这些领土的攻击视为对俄罗斯本身的攻击。





周二，俄罗斯前总统梅德韦杰夫重申了俄罗斯可能使用核武器的威胁。





他表示：“我必须再次提醒你们——提醒那些只听到自己声音的聋人。俄罗斯有权在必要时使用核武器。”





SBS普通话《正在行动》热线节目听友赵先生表示，这次公投“是一场闹剧，表明俄罗斯没有胜算”。





他认为，如果公投结果并非全部高票通过，这才能成为俄罗斯的谈判筹码。





听友陈先生表示，此举代表俄罗斯的“黔驴技穷”，核武器威胁等举措都属于普京的无奈之举。





在节目中，听友们还就公投的后果、国际社会的反应、中国等国的态度等话题发表了看法。请您点击收听详细内容。





时事热点《正在行动》逢周三上午8点20分至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，表达观点。热线听众仅代表其个人观点，不代表本台立场，仅供参考。



SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。