【观点】世界围绕能源供给重新组合

西方各国数月来关注中国是否支持俄罗斯,完全忘记关注中俄进一步深化的能源合作,对世界能源市场的重组产生的深远影响。结合欧洲工业因能源短缺价格高昂不停关闭破产这一事实,必须承认世界进入市场重新分割时期,这种市场分割最后必对政治阵营的重组产生影响。





欧洲因能源短缺经历去工业化的至暗时刻





俄乌战争开始之后,中国、印度等国购买的俄罗斯天然气,确实是俄罗斯原来供给欧洲各国的那部分。9月15日,俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)接受俄罗斯电视台 Rossiya-1访问时,被问到俄国会否以通往亚洲的西伯利亚之力2号(Force Siberia 2,2024年动工)取代通往欧洲的北溪2号(Nord Stream 2)天然气管线时,他直接回答“会这样做”。诺瓦克还表示,俄罗斯2022年对欧盟的天然气出口“会减少约500亿立方公尺”,与此同时,通往中国东北的西伯利亚之力1号(Force Siberia 1),俄罗斯天然气工业公司(Gazprom)如今将增加输气量达每年200亿立方公尺。





欧洲的石油主要依赖中东国家,中东地区向来被称为“欧洲之灯”。德国长年支持的北溪2号被美国视为眼中钉,在俄国2月入侵乌克兰后已在压力下割舍。此时,为了保障供应,欧洲开始在全球范围内寻找新的“气源”,非洲成为“首选目标”。



非洲能源是远景 难解近日之渴





非洲能够满足欧盟天然气的需要吗?





根据睿咨得能源的统计数据,过去10年间,非洲虽然也一直向欧洲出口天然气,但年均出口量仅占到欧洲天然气进口总量的18%,相比俄罗斯天然气62%的占比,仍有不小的差距。非洲虽然坐拥海量天然气储藏,多年来一直被视为“高风险”区域,项目开发进程缓慢。以阿尔及利亚为例,据《卫报》报道,2015年-2019年期间,阿尔及利亚国家石油天然气公司在天然气领域的投资仅为220亿美元,申请的31个油气项目中更是只有4个获得开发许可。





睿咨得能源在其报告中指出,开发成本高昂、融资困难、当地政局不稳等因素,是“拖累”非洲天然气开发的主要原因。另外,非洲多国缺乏输气管道、LNG终端等相关基础设施,也将成为影响非洲天然气大规模增产的主要障碍。





就算一切按照欧盟的计划走,等待运输问题解决的这段时期,欧盟因能源短缺,面临“去工业化”的困难时期。早在8月31日,德国经济部长Robert Habeck表示,近几个月来,工业界通过改用石油等替代燃料,提高流程效率并减少产量等方式,努力减少天然气消耗,但一些公司还是“完全停产”,“这可能意味着相关行业不仅在重组,而且正在经历破裂——一种结构性破裂,一种在巨大压力下发生的破裂。”



LISTEN TO

中俄能源合作:全球化从此成为双中心运行





自从中国在2003年成为石油净进口国以来,对能源安全的考虑一直放在经济安全首位。与美国交恶之后更是如此。





BP数据显示,截至2020年底,俄罗斯的油气煤储量都居世界前列:天然气探明储量占全球储量的20%,位居全球榜首;煤炭探明储量占全球储量的15%左右,位居第二,仅次于美国;石油探明储量占世界总量的6.2%,居全球第六位。在生产方面,俄罗斯是世界第二大石油和天然气生产国、第六大产煤国。在出口方面,俄罗斯是全球第一大天然气出口国、第二大石油出口国和第三大煤炭出口国——这些数据,势必使中国将俄罗斯当作能源安全持续性保障的一个重要来源。





中国是全球最大能源消费国,全球占比超过26%,总体对外依赖度已经从2000年的5.71%快速上升至2020年的18.07%。其中石油和天然气的对外依赖度分别在70%和40%以上。在21世纪初期,中国对于中东地区油气有较大依赖,但后来意识到该地区存在难以控制的军事和安全风险,这种高度不安全感让中国意识到不能把鸡蛋放在同一个篮子里,于是全世界范围内寻找能源。从2004年开建中国-哈萨克斯坦输油管道至今,中国已与周边国家合作,建成了包括中国-中亚油气管道、中俄输油管道、“西伯利亚之力”输气管道、中缅油气管道在内的多条陆上油气管道。中国已经形成海上、东北方向(指中俄油气管道)、西北方向(指中国-中亚油气管道)和西南方向(指中缅油气管道)四大能源战略通道。



直到俄乌战争发生之前,全球化-大重置(全球化2.0版)都是以美欧西方同盟为中心,其他的国家无论政治还是经济,基本都围绕美欧运行,中国在政治上不足以形成一极。目前俄乌战争还未结束,但世界多极化趋势已经非常明显,这一多极化的基础就是围绕能源,世界重组经济并进行市场分割。仅从能源供给来说,欧洲将自身置于巨大的不稳定当中并引起去工业化过程;中国则因苦心经营多年,现处于相对安全位置。





本文作者为何清涟,中国经济学者,现居美国。





以上为作者观点,不代表本台立场。





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息,详情请前往:sbs.com.au/coronavirus。





Crippling’ Energy Bills Force Europe’s Factories to Go Dark, Sept. 19, 2022, By Liz Alderman (

)