关喷泉停热水铁塔熄灯：能源危机如何影响欧洲的日常生活

澳大利亚东海岸正处于能源危机之中，澳大利亚竞争和消费者委员会（ACCC）最近的一份报告指出，以电费飙升为标志的困境可能至少会持续到2023年冬季。





受影响地区的人们已经被要求在高峰期减少能源消耗。





但是，与欧洲的情况相比，澳大利亚面临的挑战似乎微不足道。





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在巴黎，埃菲尔铁塔即将提前熄灯，米兰也已经关闭了公共喷泉，而华沙的影院里，观众则需要自己踩着脚踏车发电，以便电影继续进行。





以下是欧洲正在发生的事情和原因的一个缩影。



为什么欧洲会经历能源危机？

为了应对西方国家对其实施的制裁，俄罗斯已经削减了对欧洲的天然气供应量，导致全球价格飙升。





克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫（Dmitry Peskov）在9月5日的电话会议上告诉记者：“由于包括德国和英国在内的西方国家对我国实施制裁，天然气供应出现了问题。”





当被问及如果制裁放宽，供应是否会恢复时，佩斯科夫回答说：“肯定会的。”





由于乌克兰持续不断的冲突——俄总统普京称之为“特别军事行动”——西方国家不太可能取消这些制裁，这意味着欧洲的能源危机将继续下去。



Under President Vladimir Putin's leadership, Russia has curtailed the gas supply to European countries. Source: AFP / Sergei Guneyev / Sputnik/ Getty Images 澳大利亚国立大学教授约翰·布莱克斯兰（John Blaxland）说，这是俄罗斯测试西方国家韧性的方式。





“切断石油和天然气将最大地影响欧洲人民，”他告诉SBS新闻。





“而且（普京）指望他们的士气会因为在没有暖气的情况下忍受寒冬而受到打击。”





由于天然气供应减少，许多欧洲国家政府正在考虑按计划停电。



巴黎将提前关闭埃菲尔铁塔灯光

光明之城即将失去一些光辉。





巴黎市长安妮·伊达尔戈周二宣布，埃菲尔铁塔的闪光灯关闭时间将从之前的凌晨1点提早到每天晚上11点45分。



The lights of the Eiffel Tower in Paris will be switched off at 11.45pm instead of 1am. Credit: Chesnot / Getty Images 这一变化将从9月21日起生效。





管理埃菲尔铁塔的公司负责人让-弗朗索瓦·马丁斯说，此举是“一个明显的象征性姿态”，旨在提高人们对欧洲和其它地区不断恶化的能源危机的认识，并激励人们尽可能地节约能源。



华沙要求观影者踩脚踏车发电

随着能源价格的飙升，波兰华沙的一家户外电影院采取了要求观影者踩脚踏车的方式，以产生至少50%的电影放映所需电力。





服务公司Impel今年夏天在波兰各城市开展了一系列活动，以激励人们提出更多可持续的生活方式。





华沙中央的Pole Mokotowskie公园户外电影院活动是Impel系列活动的一部分。





大约有六辆脚踏车被插入发电机，以产生电力来运行电影院。



汉诺威切断公共建筑热水供应

为了节约能源，德国北部城市汉诺威已经关闭了该市公共建筑内洗手的热水供应。





游泳池、体育馆和健身房淋浴间的热水供应也已被切断。



人们也不得不在其它一些方面做出调整。





例如，大多数公共建筑的夜间灯光显示已被取消，汉诺威市还禁止使用便携式空调、加热器和暖气片。



阿姆斯特丹将游泳池的温度降低一度

如果经常去阿姆斯特丹市政运营游泳馆的游泳者发现水有点凉，那是因为它确实更凉了。





据NH Nieuws报道，当地政府已经决定将游泳池加热装置的温度设置降低一摄氏度，以便在能源费用上升的情况下节约成本。





阿姆斯特丹De Mirandabad休闲中心的马可·范·德·霍斯特表示：“为了确保未来，为了防止我们最后面临巨大的燃料价格和票价上涨，我们现在正在降低水温作为预防措施。”



米兰关闭公共喷泉

意大利伦巴第大区已经宣布进入紧急状态，并关闭了米兰的大约50个公共喷泉，以控制能源费用。





然而，该裁决不适用于为城市居民提供饮用水的喷泉，也不适用于饲养鱼类或植物的喷泉。





其它节能措施也正在推进中，政府敦促居民不要将其空调设备设置在26摄氏度以下。



Many of Milan's public fountains will be turned off in a bid to keep soaring energy costs under control. Source: AFP / Filippo Monteforte / Getty Images

马德里实施严格的空调控温

在俄罗斯于2月24日入侵乌克兰之前，欧盟40%的天然气来自俄罗斯。





但俄罗斯在最近几个月里两次关闭了关键的北溪1号管道。





西班牙首都马德里敏锐地感受到了由此带来的能源价格上涨的痛苦，那里的政府已经要求居民将他们的空调设定在不低于27摄氏度的水平。





这一规定出台后，欧洲部分地区今年夏季被极端高温天气席卷，马德里北部夏季的高峰期出现了约40摄氏度的高温。



比利时标志性啤酒厂停产

一个多世纪以来，标志性的比利时啤酒商Huyghe啤酒厂首次面临停产的可能性。





Delirium Tremens啤酒的酿造者告诉《海峡时报》，随着欧洲气温下降，家庭需要供暖，企业主可能被迫做出一些艰难的选择。





“我有足够的燃料可以维持到星期二（9月20日），”这家家族企业的老板阿莱恩·德·莱特说。





“我可能需要停产，直到找到备用计划。这将是自1906年以来的第一次停产，”他说。





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