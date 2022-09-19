燃油消费税减半即将结束 以下小妙招帮你战胜油费上涨

政府的燃油消费税临时减半措施将于下周结束，驾驶者可以预期需要支付更多的钱来给他们的汽车加油。





从9月29日起，汽油价格将每升增加25分。





今年三月，莫里森政府决定将燃油消费税暂时减半，这一为期六个月的临时措施旨在减少驾车者的生活成本压力。尽管有人呼吁阿尔巴尼斯政府延长这项措施，但全额的燃油消费税仍将回归。





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好消息是，价格上涨不会在一夜之间发生：新州和澳大利亚首都领地的汽车组织国家道路和驾驶者协会（NRMA）预计，价格上涨将延迟生效，因为加油站会根据新的成本底线重新进货。





坏消息是，好吧，消费税上涨无可避免。随着欧洲能源危机和冬季到来导致的需求飙升，澳洲的油价可能会变得更加昂贵。





以下几个小妙招可以帮你减少你的汽油账单。



货比三家

你必须从一个加油站开到另一个加油站以确保最优惠的燃油价格，一边开一边耗尽油箱的日子已经过去了。





如今，有一系列的应用程序和网站可以帮助你做到这一点——而且其中一些是政府批准的。





NRMA发言人彼得·库里（Peter Khoury）告诉SBS新闻：“在加油之前做一些研究，你可以节省不少钱。”



Australian motorists will be paying more at the bowser when the fuel excise is reinstated at the end of the month. Source: AAP / BIANCA DE MARCHI/AAPIMAGE “如果你在看到的第一个加油站加满油，你可能会付出比你需要的更多的钱。”





在新州，政府的Fuel Check网站可以让你在最近的加油站搜索到最优惠的价格，而北领地有MyFuel NT，西澳州则有FuelWatch。





南澳州和昆州没有自己的相关页面，但在其政府官网上列出了一些外部服务链接，消费者可以自行浏览，以找到当地的最佳燃油价格。





至于维州和澳大利亚首都领地的司机们，没有专门的网站或外部服务链接，但有全国性的汽油价格观察网站。





这些网站包括PetrolSpy，它以90%的价格准确率获得了消费者权益组织Choice的认可。Choice还批准了MotorMouth和Simples。





还有连锁超市企业7-11在其应用程序上的燃油锁定功能，它能让你在七天内锁定附近加油站所选类型燃油的最低价格。然后，你可以在任何其它7-11加油站使用这个价格，即使该加油站的挂牌油价要高得多。





你知道那些你从大型超市消费一定数量的钱而得到的顾客燃料券吗？是的，它们仍然存在。而且它们可以为你再省一些钱。



监测汽油价格周期

好吧，这是为那些超级节俭的汽油爱好者准备的，但如果你以省钱为目标，这确实可以为你节省不少钱。



It's a good idea not to carry too much around in your car for everyday driving if you want to save on fuel. Source: Moment RF / Michael Godek/Getty Images 澳大利亚竞争和消费者委员会（ACCC）监测悉尼、墨尔本、布里斯班、阿德莱德和珀斯的汽油价格周期——由汽油零售商的定价政策引起。





其网站上的图表显示了价格上升或下降的位置，这是一个提前加油的好指标。这些图表从周一到周五每天中午前后更新，并显示过去45天的每日平均价格。





ACCC的一位发言人表示，在独立零售商处加油并避开五个最大首府城市的汽油价格周期顶部，可以为驾车者节省大量资金。





而且它将继续监测批发和零售燃油价格，即使在燃油消费税全面回归之后。





发言人在一份声明中说：“如果零售商对价格走势做出误导性陈述，或者有证据表明存在反竞争行为（例如价格串通），ACCC将毫不犹豫地采取行动。”





NRMA的库里表示，了解价格周期可以为驾车者每升节省30分。





但不幸的是，他补充说，周二不再像近几年那样是保证最便宜的加油日了。但是，如果消费者身处这五个省会城市，可以通过监测价格周期来了解价格会在哪一天波动。



为爱车“减负”

不，说真的，把所有不必要的重量从你的车里拿出来。





如果你的后备箱里有一大堆乱七八糟的东西，最好把它们放在仓库里，因为车辆重量越大，汽油使用量就越多。





库里说：“把高尔夫球杆和潜水装备放在车库里。”





此外，还有一些可能看起来微不足道但会很快耗尽燃料的小事，比如在凉爽的日子里不必要地使用空调，没有保持良好的轮胎压力，或者在乡村地区开窗——这会产生阻力效应。





“你会感到惊讶，这些事情会产生非常大的影响。”





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