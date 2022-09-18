SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（9月19日）Play12:31SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (11.46MB)Published 19 September 2022 at 9:12amBy Cindy Xie, Olivia Yuan, Jason LiuPresented by Cindy XieSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 19 September 2022 at 9:12amBy Cindy Xie, Olivia Yuan, Jason LiuPresented by Cindy XieSource: SBS伊丽莎白二世女王国葬今日举行，多国领导人应邀出席；联邦政府宣布，部分新冠疫情限制措施延至今年12月；台湾东南部周日发生6.9级强烈地震，震源深度10公里；Advertisement美众议院议长谴责阿塞拜疆对亚美尼亚发动攻击。SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE周三交通费照收，工会宣布撤回关闭Opal卡系统计划“后疫情时代“的新移民谈来澳感受和挑战澳大利亚总理向伊丽莎白女王致敬 并与查尔斯国王会面英女王伊丽莎白二世的八个孙辈在威斯敏斯特大厅守夜分享Latest podcast episodesSBS晚新闻（2022年9月19日）“志愿工作放松我的身心”：华人义工分享志愿服务感受【关注脑退化】“我感觉不像我自己了” 聚焦澳洲移民社区患者和照顾者【科技面面观】从苹果发布会看后疫情时代的科技业发展趋势