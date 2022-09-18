SBS早新闻（9月19日）

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Published 19 September 2022 at 9:12am
By Cindy Xie, Olivia Yuan, Jason Liu
Presented by Cindy Xie
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Published 19 September 2022 at 9:12am
By Cindy Xie, Olivia Yuan, Jason Liu
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伊丽莎白二世女王国葬今日举行，多国领导人应邀出席；
联邦政府宣布，部分新冠疫情限制措施延至今年12月；
台湾东南部周日发生6.9级强烈地震，震源深度10公里；
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美众议院议长谴责阿塞拜疆对亚美尼亚发动攻击。

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