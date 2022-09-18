澳大利亚总理向伊丽莎白女王致敬 并与查尔斯国王会面

周六，澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）在伦敦举行的澳大利亚之家纪念午餐会上发表讲话时说，已故君主在她70年的统治期间是一股团结的力量。





他说：“虽然历史在不断地塑造我们，我们两国之间的纽带也在不断发展，我们对女王陛下的爱戴和尊重保持不变，丝毫未减。”



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阿尔巴尼斯告诉查尔斯三世国王他对失去伊丽莎白女王感到悲痛，这位已故君主对澳大利亚意义重大。





查尔斯国王还接见了其他英联邦国家的总理，包括加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）和巴哈马总理戴维斯（Philip Davis），以及新西兰总理阿德恩（Jacinda Ardern）。





英国新任首相特拉斯（Liz Truss）会见了前来参加女王葬礼的澳大利亚总理阿尔巴尼斯和新西兰总理阿德恩。





会面以聊天而非正式会面的形式在唐宁街10号举行。





两位领导人相互慰问，并表示澳大利亚和英国在各个层面应继续保持密切联系。





阿尔巴尼斯表示，女王的葬礼将是“悲伤的一天”。 “但它也将是庆祝美好生活的日子，一生为人民服务的生活，一种伊丽莎白女王将被铭记几个世纪的生活。”他说。





澳大利亚东部标准时间周一（9月19日）晚8点，澳大利亚将对女王的葬礼进行电视转播。





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