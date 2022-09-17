英女王伊丽莎白二世的八个孙辈在威斯敏斯特大厅守夜

威尔士亲王和苏塞克斯公爵与他们的堂兄弟一起在他们心爱的祖母的灵柩前庄严守夜。





身穿军队制服的威廉和哈里兄弟在威斯敏斯特大厅的女王灵柩旁守夜，大批哀悼者在排队数小时后来到灵柩前向女王致敬。





哈里在军队服役期间曾两次前往阿富汗前线作战，此前他曾被拒绝在公开哀悼时着军装，因为他不再是在职的皇室成员。





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但王室消息人士称，国王决定他的小儿子可以穿军队制服参加守夜活动。





女王于9月8日在她位于苏格兰高地的夏季庄园去世，享年96岁。





“你是我们的家长，我们的向导，你用爱之手引领我们穿越这个世界，”安德鲁王子的女儿们说。





“你教会了我们这么多，我们将永远珍惜那些训导和回忆。现在亲爱的奶奶，我们只想说谢谢你。”





参加守夜活动的八个孙辈分别是：查尔斯的儿子威廉和哈里王子，以及安妮公主的孩子扎拉·廷德尔和彼得·菲利普斯； 安德鲁王子的女儿比阿特丽斯公主和尤金妮公主； 以及爱德华王子的两个孩子——路易丝·温莎夫人和塞文子爵詹姆斯。





周五晚上，查尔斯和他的三个兄弟姐妹——安妮公主、安德鲁王子和爱德华王子——一起在女王灵柩前默默守夜。





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