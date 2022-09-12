女王的柯基爱犬将由安德鲁王子和约克公爵夫人照料

女王过世后，她的柯基爱犬将由约克公爵和他的前妻萨拉·弗格森（Sarah Ferguson）照顾。





安德鲁王子的一位发言人表示，他和约克公爵夫人莎拉将照顾米克（Muick）和桑迪（Sandy），这两只小狗是已故女王从她儿子那里收到的礼物。





女王在位期间拥有30多只柯基犬，并因其对该犬种的热爱而闻名。



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Queen Elizabeth was joined by Candy, as she viewed a display of memorabilia from her Golden and Platinum Jubilees in the Oak Room at Windsor Castle. Source: AAP / Steve Parsons/PA 2021年初，安德鲁在封锁期间住在温莎时送给她两只新的小狗作为礼物：一只多基犬和一只柯基犬。





在爱丁堡公爵住院期间，以及白金汉宫和王室成员处理哈里梅根夫妇接受奥普拉采访的痛苦后果时，这些小狗给女王带来了快乐。





女王以她在一战期间阵亡的叔叔的名字命名了多基犬弗格斯（Fergus），并以巴尔莫勒尔庄园的米克湖（Muick, pronounced Mick）命名了柯基犬米克。





但在菲利普亲王去世后不久，五个月大的弗格斯就去世了，这让女王悲痛欲绝。



Prince Andrew was among members of the Royal Family looking at messages and flowers left at Balmoral following the Queen's death. Source: AAP / Owen Humphreys/AP 弗格斯随后被一只新的柯基犬所取代，这只柯基犬是安德鲁和比阿特丽斯公主与尤金妮公主为女王的正式95岁生日准备的礼物，女王将其命名为桑迪。





女王的梳妆师安吉拉·凯利（Angela Kelly）说，在封锁期间，这些小狗一直是女王的快乐源泉。



The Queen fed her corgis whenever her schedule permitted. Source: Getty / SEBASTIEN BOZON/AFP via Getty Images 女王的大部分柯基犬都是她的第一只柯基犬苏珊的后代，苏珊是1944年她的18岁生日礼物。





女王尽其所能地照顾自己的爱犬，在温莎城堡度周末时让它们与她同行。





只要她繁忙的日程安排允许，她就会亲自给它们喂食，还喜欢亲自遛狗。





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