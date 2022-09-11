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日本放宽入境限制 布里斯班女孩讲述旅行经历

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Kyoto, Japan

Kyoto, Japan Credit: Creative Commons

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Published 12 September 2022 at 9:47am
By Olivia Yuan
Source: SBS

不久之前，日本当选最受澳大利亚人欢迎的旅行目的地。 日本被评为澳大利亚人最向往的旅行目的地之一。然而，日本这个国家，还并没有向游客完全开放边境，与此同时，日本国内的疫情限制措施仍相对严格。（点击上方音频，收听完整采访）

Published 12 September 2022 at 9:47am
By Olivia Yuan
Source: SBS
最近，布里斯班姑娘Bowie Wong进行了一次特殊的旅行——她完成了一次日本之旅。


根据Flight Centre对询问量的统计显示，民众对日本的询问和搜索量上升了22%，这使得日本已经成为澳大利亚人最向往的旅游目的地。


Bowie告诉SBS中文普通话，自己8月份去日本旅行时，日本还有比较全面的疫情限制，其中最重要的是，去日本的个人旅行必须在导游的带领下进行。


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“我去的时候，需要用旅行团的方式进入，需要付旅行社一定的费用，”她说，“导游会每天跟你的行程，记录你去的地方。”


在旅程中，Bowie仍能明显感受到疫情对日本旅游业的冲击。她说，在悉尼去东京的飞机上，连四分之一的座位都没有坐满。


还可能包括转机的人或回日本的人，真正的游客可能连10个都不到……工作人员可能是游客的10倍以上。

“机场大巴的班次少了很多，”她补充说，“机场的免税店或餐饮店，营业时间变短了很多，基本很早就关门了。”


而在日本街头，民众还普遍保留戴口罩、消毒、洗手等习惯。


“他们（店员）进店一定回看着你，用免洗洗手液洗了手，才带你到位置上。他们会鼓励你，直到上菜才摘下口罩。”


“也会有透明的（隔板）牌，餐桌上也会有牌子提醒你，避免摘下口罩、说话聊天什么的。”


有趣的是，在日本看演唱会的经历让Bowie记忆犹新——出于防疫考虑，五万多人的演唱会，不允许发出任何尖叫，只能拍手。


其实也是防疫举措，避免你尖叫，（病毒）通过口水传播，大家都挺遵守的。

日本最新入境措施

根据
日本外务省
的最新规定，从9月7日开始，增加入境人数并允许自助旅行。


日本的免签证计划仍然暂停，外国游客可以申请日本旅游签证。


持（三剂及以上）有效疫苗接种证明的澳大利亚旅客，前往日本之前将不再需要72小时的核酸检测结果。


目前还有没消息表明，何时将开放不需要导游或旅行机构的自由行。



点击封面音频，收听完整采访

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