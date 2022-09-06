【现场说法】旅游时受伤但保险拒赔 购买旅游保险须注意什么？

澳大利亚人乔丹·达尼（Jordan Darney）在海外旅行时不慎摔伤，但旅游保险公司以达尼在发生意外前曾饮酒为由拒绝理赔。





达尼的父亲对旅游保险公司提出了一个假设性问题——“如果我在国外旅游，我和妻子共同喝了一瓶红酒，随后过马路的时候不小心被车撞了，那我能索赔成功吗”？该保险公司拒绝回答该假设性问题。



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在本期《现场说法》听众热线节目中，澳大利亚Auslaw Partners澳和律业管理合伙人、澳洲高等法院注册律师林汇铭先生和听友分享了旅游保险方面的知识。



旅游保险

旅游保险可以保的范围一般包括：



旅游行程取消或延期；

行李丢失或延期到达目的地；

财产丢失或被偷走；

医疗费，例如医院账单、药品费和撤离费。

极小字体 & PDS (Product Disclosure Statement – 保险产品披露陈述书)





每个旅游保险都有各自的PDS，列明了保险条款。





旅游保险的PDS中列明的合同条款往往用极小字体。不同保险公司的合同条款和保险政策不同，在索赔前，消费者应当仔细阅读PDS。





已有疾病的旅客





一般来说，保险公司不会给已有身体疾病的消费者提供旅游保险，除非消费者提前告知保险公司自身的疾病、并且得到保险公司的同意。无论如何，最终想要索赔成功的话，消费者都应提前告知保险公司自己已有的疾病。





保险公司的免赔额(excess)





和车险一样，旅游保险也有免赔额。





免赔额的多少，取决于事故类型。大多数保险的免赔额范围在$100 - $250澳元之间。





例如，如果免赔额是$200澳币，旅游事故中产生的医疗账单是$1800澳元，那么，保险公司最多会支付$1600澳元。





旅游保险索赔时间限制





不同保险公司的最后索赔期限有所不同，但是一般来说都是旅游结束的30天内。





如果索赔晚了，保险公司一般不能直接拒绝赔偿，但是可能会让索赔成功的过程更难。



旅游保险与新冠病毒（Covid-19）

与前两年不同，现在大多数保险公司的旅游保险都包含新冠病毒相关的医疗索赔。具体的重要内容通常在极小字体(fine print)的保险条款中说明。





和新冠病毒相关的旅游保险限制仍然是有的，具体如下：



旅游目的地是澳洲政府明令的 “禁止旅游”国家； 投保人有可能确诊新冠病毒（而不是确诊或大范围爆发新增阳性病例）； 政府封锁边境导致的旅行问题； 游轮度假（包含多夜住宿）。

保险律师

保险律师可以帮消费者理解能索赔什么，尤其是在索赔遭到保险公司拒绝的时候，保险律师可以帮消费者处理争议，具体如下：



是否有合理的索赔理由 如何处理纠纷 递交所有的文件 与保险公司沟通 确保投保人的所有权益得到保障，包括保险公司拖延索赔产生的利息

消费者买旅游保险前要注意什么？

现在，大多数人在网上购买旅游保险，很多时候没阅读条款、也没理解条款含义的情况下，就同意了保险公司的条款。





建议大家在阅读完PDS之后再决定是否购买某个保险公司的旅游保险。例如，有些PDS不包含新冠病毒相关的费用；最重要的是，要从PDS中明确哪些情况是保险不保的。





在本期节目中，听友们还咨询了其他法律问题，包括海外买家买澳洲的期房，最后房子没了，首付款“打水漂”，开发商竟然还向买家索赔；户外运动爱好者应该如何买保险；担心继子挑战继承自离世丈夫的财产该怎么办等，林汇铭律师均做了详细解答。请您点击收听完整内容。



LISTEN TO 旅行期间受伤，保险公司以投保者发生意外前曾饮酒为由拒绝理赔。旅游保险的哪些条款是投保者容易忽略的呢？ SBS Chinese 06/09/2022 32:47 Play





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《现场说法》听众热线逢周二上午8点20分至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，咨询法律或移民问题。





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