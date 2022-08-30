【现场说法】建筑商倒闭 业主可申请房屋保修保险赔偿

因为建筑商Oracle Homes倒闭，清算发现该公司的约300名客户的物业还没有建设完成，昆州和新州均有。但建筑业团体Master Builders表示，受影响的人应该从法定的房屋保修保险计划（statutory home warranty insurance scheme）获得赔偿。





在本期《现场说法》听众热线节目中，MurdockCheng律师事务所首席律师郑伟俊介绍了建筑保险相关的知识。





郑律师表示，房屋保修保险（Home warranty insurance）或建筑商保修保险（Builder’s warranty Insurance）一般由业主出钱，建筑商购买。当建筑完成的物业有瑕疵或者建筑商未能完成建筑工作时，业主可以申请该保险赔偿，最高可达约20万澳元。



Advertisement

READ MORE 【现场说法】建筑商破产进入清算程序，我还能要回我的首付款吗？

郑律师建议，如果建筑商倒闭，但业主的房屋还没有建成，业主可以向保险公司申请赔偿或让保险公司请其他建筑商来完成建筑工作。业主如果未通过保险公司，自行请其他建筑商完成建筑工作，可能会影响到其在保险方面的权益。





在本期节目中，听友们还咨询了有案底人士能否移民、家暴案例中认罪后的犯罪记录、判决裁定对方赔偿但没拿到钱、案件多次拖延还被要求多交律师费、借钱给孩子的借款协议、申请免费续期600签证、踩到火车站呕吐物滑倒致伤能否索赔等问题，郑伟俊律师均做了详细解答。请您点击收听完整内容。



LISTEN TO 建筑商倒闭，但其原本负责的房屋还没有建成，业主的损失能够被房屋保修保险涵盖吗？ SBS Chinese 30/08/2022 31:49 Play





本节目仅供一般性参考，并无意提供任何个案法律建议，内容受作者原创保护，且作者与本台明示不对任何依赖本文任何内容而采取或不采取行动所导致的后果承担责任。





《现场说法》听众热线逢周二上午8点20分至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，咨询法律或移民问题。





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。



