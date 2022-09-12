【消费热线】小生意诈骗高达七成 如何防范转账账号变更骗局？

最近，媒体报道了冒充家人行骗、宠物买卖诈骗等骗局。作客本期《消费者权益讲座》听众热线节目的嘉宾、维州消费者事务署（Consumer Affairs Victoria）的Suzie表示，诈骗事件在疫情两年多来急剧上涨，2021年的小生意诈骗损失更是暴涨77%。





Suzie说，据Scamwatch报告的数据，2019年，澳洲发生的诈骗所造成的损失达1.42亿元，这一数字在2021年暴涨到3.23亿元，而2022年8个月来的损失已经高达3.336亿元。





最常见的诈骗形式包括投资骗局、约会诈骗、小生意诈骗等。在2021年，小生意诈骗损失高达2.27亿元，较前一年上涨77%。





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Suzie讲述了一个小生意诈骗的真实案例。一位小生意主和代理出租物业的中介通过邮件往来沟通房租转账事宜。小生意主从邮件中得知中介更换了账号，并向新账号转账，但该账号并非中介的银行账号，最终导致损失数万元。Suzie提醒说，房产中介的转账账号一般为信托账号（Trust Account），除非发生大的变化，一般不易更换，民众在转账时涉及到更换账号的情况，一定要打电话和收款方确认信息。





听友张先生表示，Facebook有不少虚假广告，很多产品看起来很便宜，其实是骗局，会出现消费者转账后不会收到产品的情况。Suzie说，此类诈骗事件确实在增多，如虚假的宠物买卖广告。她建议，消费者在购买此类商品时，尽量选择当面交易。





在节目中，听友们还分享和咨询了电话银行诈骗、收到催债公司账单等经历和问题。请您点击收听详细内容。



LISTEN TO 冒充亲人、虚假广告、转账账号更换等骗局层出不穷，维州消费者事务署的Suzie和听友们一起分享了真实的诈骗案例。 SBS Chinese 12/09/2022 30:42 Play





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