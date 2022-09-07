新报告：国内机票价格大幅上涨 准点率却创历史新低

要点 新报告显示，8月份经济舱折扣票价达到了近两年来的最高点

今年7月，国内航班报告了有史以来最差的准点率

航班取消率达到了长期平均水平的三倍以上

澳大利亚竞争和消费者委员会（ACCC）最新澳大利亚航空公司竞争报告发现，最便宜的经济舱机票价格相较4月份创下的11年低点大幅上涨，因为航空公司由于人员短缺而减少运力，而航空燃料成本则在攀升。





该报告还发现，航班以惊人的速度被取消，是长期平均水平的三倍多。





这份9月7日发布的季度报告显示，2022年8月最便宜的经济舱机票价格比2022年4月创下11年新低时高出56%。6月至8月期间，商务机票价格上涨了17%。





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“在经历了大约18个月的历史性低价机票后，由于需求旺盛、临时运力减少和超高航空燃油价格，国内航班的成本急剧上升，”ACCC主席吉娜·卡斯-戈特利布（Gina Cass-Gottlieb）说。





“8月份经济舱折扣票价达到了近两年来的最高点。”



超高需求推动客运量复苏

报告显示，2022年7月，澳大利亚国内客运量约为470万人次，这是大流行开始以来的最高水平，达到了2019年7月客运量的89%。由于学校放假，7月是旅行的高峰期。





2022年6月，国内航空旅客人数占2019年同月旅客人数的97%。





2022年7月，前往昆士兰的旅行特别受欢迎。与2019年7月相比，在堪培拉和黄金海岸之间飞行的乘客数量几乎翻了一番。黄金海岸与墨尔本和阿德莱德之间的旅行也超过了大流行前的需求。





“对休闲旅行的需求被压抑，特别是来自较冷南部各州人们的需求，继续推动乘客数量的复苏。堪培拉、墨尔本和悉尼之间的航线需求滞后，部分原因是企业和商务旅行的复苏较慢，”卡斯-戈特利布女士说。



国内准点率历史最差 航班取消率翻三番

ACCC报告指出，强劲的旅行需求给仍在重建劳动力和应对高发病率的航空业带来了挑战。





2022年7月，国内航空业报告了有记录以来最差的准点率，航空公司取消航班的比例是长期平均水平的三倍以上。



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报告称，雷克斯航空（Rex）在准点率和取消率方面的表现明显优于其他航空公司。它将这一成功归功于在过去两年飞行量减少的情况下仍能保留其员工。





另外，由于澳大利亚人对旅行的高需求和航司运力的削减相结合，导致航班更满。





2022年7月，82%的座位被填满，而通往澳大利亚北部地区的许多航线已超过90%。在如此满员的情况下，人们在最初的航班被取消后，往往很难找到可用的座位。





航空公司告知ACCC，随着疾病率下降、航空业招聘更多人员以及航空公司减少定期航班数量，近期的准点率已有所改善。





卡斯-戈特利布女士说：“我们希望航空公司能够诚实和积极地向乘客说明航班延误或取消的原因、消费者保障的适用方式以及他们有权获得的其它补偿。”



当旅行更改或取消时，消费者的权利将取决于具体情况，并且通常取决于预订的条款和条件。





如果航空公司由于其控制范围内的原因取消航班，消费者将有权依法获得航班更换或退款。





但是，如果航班是因政府限制而取消的，则消费者保障条款不太可能适用。在这些情况下，消费者获得退款或抵免的权利通常取决于其预订的条款和条件。





另外，ACCC还确认正在调查消费者在使用澳航航班积分时面临的困难。





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