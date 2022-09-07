澳大利亚租房难背景下的中国留学生

主要看点： 返澳留学生面临租房难题，热门地区一房难求

内政部表示，留学生赴澳前应知晓在澳生活成本

澳大利亚多个首府城市租金涨幅超过20%，房屋空置率跌至历史新低

两年前，墨尔本留学生Ronnie Yi受疫情影响选择返回中国，今年8月6日，他再次踏上大洋彼岸的这片土地。





返澳前，他住在北京朝阳区200多平米的房子里；而落地澳洲后，由于短期内找不到合适的房子，他入住面积为16平方米的学生公寓，每周租金519澳元。





Ronnie告诉SBS中文，自己所在的学生公寓共有三种房型，其中最大的房间24平米，租金645澳元/周。





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他戏称自己是“蜗居”。冰箱、微波炉、一张书桌、一张夹在两面墙中间的床，这就是他的全部家具。





“有时候会有点压抑，毕竟房间还是太小了，如果有个客厅的话会舒服一点，有时候可能需要去外面呆一会儿，让自己放松一下。”





尽管Ronnie认为学生公寓的收费偏高，但还有半年毕业，他别无选择。





“大部分（房子）的租期都是12个月，很少有6个月这种自由一点的租期，所以说就很难找房子，”他说。





据悉，自去年澳大利亚国境开放后，截至8月30日，共有572万名国际旅客入境，其中学生签证持有者超过32.23万人次，从中国直接返澳的留学生超过两万名。



Ronnie Yi16平米的学生公寓，每周租金519澳元。 Source: SBS / Nicole Gong 随着 澳大利亚租房危机持续发酵 ，墨尔本、悉尼等留学生集中的城市，出现了一房难求的现象。热门地区一套抢手的房源有时会有数十名申请者同时竞争，不少申请者为了租到房子，主动加价甚至表示可提前支付三个月房租。





澳大利亚内政部一名发言人告诉SBS中文，留学生在准备申请学生签证时，就应该了解在澳学习和生活的成本。





“除其他考虑因素外，学生签证申请人须证明或出示声明，他们有足够的资金用于支付在澳学习的费用才有可能获签，”该发言人说。



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据澳大利亚统计局（ABS）新公布的人口普查结果，全国租房人数占总人口的30%以上。而与此同时，澳大利亚多个首府城市的房屋空置率跌至历史低点。





据 SQM Research 数据显示，2020年12月国境关闭期间，墨尔本的房屋空置率为4.7%，一度突破史上最高值。自去年12月国境开放后，该数值由3.2%降至今年7月的1.6%，为三年来最低值。





其中，West Melbourne、Melbourne City、Docklands 和 Southbank的年租金增长率分别为34%、33.6%、33.2% 和 32.6%。



7月，墨尔本房屋空置率降至1.6%，为三年来最低点。 Credit: SQM Research

租房竞争大 留学生叹找房不易

来自中国广州的陈同学是8月返澳的留学生之一。她原计划今年2月返澳，但由于迟迟没有租到房子，她的返澳计划一拖就是半年。





多次尝试远程找房无果后，她支付了服务费550澳元，在临出发前一周，通过提供租房服务的机构成功申请到了一套位于墨尔本Dockland一室一卫的房子。





“我没有想到的就是（租房）竞争很大，我当时已经拜托朋友看了十几二十套房子吧，都申请了，还加过价，什么都试过，但还是没有收到过一个Offer。”





“我今年整一年都在为这个房子焦虑，就觉得终于能租到，（我）有了归宿的感觉，” 她告诉SBS中文。



一家付费租房机构的收费标准，不同房型收取的服务费略有不同。 Source: Supplied 然而当陈同学准备签订合同时，她被要求提前支付三个月的房租和一个月的押金，共计约8690澳元，她无奈照做。出于个人顾虑，陈同学只透露了其姓氏。





“以前我是觉得（这种要求）不太合理，但现在因为我处于被动状态，我非常急需（房子）的情况下，人家要求我这么做，我也只能这么做。”





根据陈同学提供的付费租房服务指南，该机构称提供“规划租房方案、筛选房源、实地考察、代办手续”等一站式服务，申请人只需拎包入住。





该指南还写着，不同房型收取的服务费不同。其中，一室一卫的服务费用为550澳元，两室则为660澳元，三室及以上为880澳元（含10%的GST）。



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远程看房 入住后问题重重

入住后，陈同学才发现自己的房子存在不少问题：房东遗留了大量个人物品、家门口的高架桥，以及对面工地施工的灰尘，都让陈同学苦不堪言。





“房间更加靠近火车那边，晚上要睡觉的时候能听得到火车走（开）过的声音。





“对面还在施工，也会有一些嘈杂的地方，还会有很多灰尘，所以阳台我也是用不了的。”



陈同学家门口正在施工的建筑工地。 Source: SBS / Nicole Gong 曾从事过代租房服务的L先生向SBS中文透露，自己在进行岗前培训时，被特别告知和学生交流时要避免提及房屋的缺点。





“只要（这个房子）还算过得去，就不要说不好。列举出来1、2、3点好处，坏处不要说，这件事情（交易）就可以很快完成。”





L先生也承认，学生入住后发现房屋实际情况和看房视频中有所出入并不罕见。自己在代看房时，也鲜少和学生提及房屋的地理位置、周围环境等因素。





“顾不上考虑这些。因为去了（现场）拍完视频，还得赶去下一个（看房现场），一般很少考虑这些问题。”



房产中介：中国留学生的租房成本普遍较高

悉尼Triple S Rental诚成租房的房源中介 Richie Pan告诉SBS中文，今年以来，自己最大的感受就是来看房的人数增加，房子越来越好出租了。





“悉尼当时是一大批租客涌入，我们也有点不知所措，因为手上房源也没有那么多。”





“（悉尼）比较热门的地区，比如说Central Park的房子，一次性开放有30多组人去看，地上全是鞋子，在那排队。”



Richie说，自己曾有位客户为了租到悉尼一套热门地区的房子，不惜加价150澳元/周。 Source: Supplied Richie说，一些初来乍到的中国留学生由于对环境不熟悉，其租房成本往往高于本地学生。





“Local（学生）不会去选择一个非常热门的地区，因为他比刚来的留学生更知道哪些地方租金没有那么贵，但是生活同样便利。”





“留学生可能因为不太了解悉尼的租房情况，会去扎堆儿选择一些热门地区，导致房租很高。”





据SQM Research最新数据显示，8月悉尼平均租金为648.86澳元/周，超过此前2018年2月的纪录（627澳元/周）。





在过去12个月内，悉尼平均租金整体涨幅超过20%。



悉尼房屋周租金呈不同幅度上涨，在过去12个月内，租金平均涨幅为20.2%。 Credit: SQM Research 尽管已经过了开学季，但Richie预测今年下半年悉尼房价增速只会放缓，并不会呈断崖式下降。





“房东也是跟着市场慢慢地去给自己（房屋）定价的。”





“前一段火热的市场已经把房东的预期拉高了，所以不可能一下子把它降下来。”





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