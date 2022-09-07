墨尔本市议会支持改变有争议的澳大利亚日日期

要点 墨尔本市议会投票主张改变澳大利亚日日期

该市各地的澳大利亚日庆祝活动仍将获得许可

周二晚上，墨尔本市议会加入了推动改变澳大利亚日（Australia Day）日期的行列，此前大多数议员投票主张联邦政府做出改变。





入籍仪式仍将在1月26日在该市举行，但市议会也将支持承认原住民对这一天的观点的努力。





该市各地的澳大利亚日庆祝活动仍将获得许可。





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总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）已经排除了更改日期的可能性，称他的政府优先考虑的事项为在议会赋予原住民话语权。



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此前，对1600名墨尔本市居民的调查显示，近60%的人支持改变日期。





由咨询集团RedBridge进行的该调查还发现，同样比例的受访者认为澳大利亚日可能会在未来十年内从1月26日转移到其它日期。





组成东库林部落的五个原住民组织也一致支持改变日期。





市长萨利·卡普（Sally Capp）和其他六位议员投票赞成该动议，两位投票反对，一位弃权。





卡普女士说，议会在提供相关服务的同时还可以“双管齐下”， 扩大呼吁。





“我们可以在道路、费率和垃圾方面提供服务，但我们也可以在这类事项上向联邦政府进行呼吁，”她在市议会会议上说。





“我们听取了原住民的意见，听取了选民的意见。在我们所做的调查中，我们的样本量很大，而且我们有结果。”





“我们代表了选民的价值观和信仰，这是我们扮演的一个重要角色，这也是今晚辩论的一个重要部分。”





墨尔本市并不是第一个推动改变澳大利亚日的地方议会。





2017年8月，墨尔本亚拉市（Yarra City）的议员们一致投票，不再将1月26日称为“澳大利亚日”。该市议会也停止在这一天举行入籍仪式，尽管它仍然是一个公共假日。



时任总理马尔科姆·特恩布尔（Malcolm Turnbull）对这一决定作出回应，取消了该市主持入籍仪式的能力。





涵盖Northcote、Preston和Reservoir等郊区的墨尔本戴尔滨市（Darebin）议会也紧随其后。





与亚拉一样，戴尔滨也被剥夺了主持入籍仪式的权利，特恩布尔先生评论说，这些决定是对“对澳大利亚日的攻击”。





一个月后，即2017年9月，莫兰市（Moreland City）议会作出决议，支持#ChangeTheDate运动，并鼓励人们“反思这个日期在我们国家历史上的意义及其对我们原住民社区的影响”。





议会继续在这一天举行公民入籍仪式，同时也倡导改变这个日期。





悉尼内西区议会（Inner West Council）在2019年11月加入了改变日期运动，确认不再在1月26日举行澳大利亚日庆祝活动。





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