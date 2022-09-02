阿尔巴尼斯拒绝更改澳大利亚日的呼吁 墨尔本市正在考虑各种方案

总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）拒绝了改变澳大利亚日（Australia Day）的呼吁，称政府没有计划将其转移到其它日期。





相反，总理的首要任务是使国家团结起来，并在宪法中承认原住民和托雷斯海峡岛民，他周五在七号台（Seven）的《日出（Sunrise）》节目表示。





“不，我们没有改变澳大利亚日的计划，”他说。





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墨尔本市表示将考虑向联邦政府倡导改变澳大利亚日的日期，同时“继续支持其他组织在1月26日在墨尔本举办的活动”。





市议员们将在9月6日开会审议“关于1月26日的备选方案文件”。





该市议会表示，在对1600多名当地居民和企业进行调查之后，发现近60%的受访者希望看到澳大利亚日在不同的日期庆祝。





这项由咨询集团RedBridge进行的调查还发现，同样比例的受访者认为，澳大利亚日可能会在未来十年内从1月26日移至其他日期。





组成东库林部落的五个原住民组织也一致支持改变日期。





如果投票通过，墨尔本市议会表示将承诺仍然为州政府和其它组织的澳大利亚日活动颁发许可证。





它还将支持承认1月26日原住民观点的活动，并将继续举行公民入籍仪式。



墨尔本市在一份声明中说，最终改变日期需要在联邦层面上做出改变。





“墨尔本市正在努力推进与原住民的和解和共同治理，但是任何改变日期的决定都必须在联邦政府层面做出。”





阿尔巴尼斯周五敦促墨尔本市议会将注意力转移到计划中即将举行的关于议会原住民话语权部门的公投上。





“我认识那里的市长（Sally Capp），她是一个了不起的人，”他说。





“我想说，让我们专注于承认这样一个事实：我们国家的‘出生证明’应该自豪地承认我国历史并非始于1788年——这是1月26日所纪念的，它至少始于6万年前，是地球上最古老的连续文明。”





“这应该是一种自豪感。”





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