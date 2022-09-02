澳洲敲定将移民上限提至19.5万人 比原来增3.5万冀解决技能短缺

澳大利亚内政部长克莱尔·奥尼尔（Clare O’Neil）宣布，政府将把移民人数上限提高到19.5万，比之前的16万人增加3.5万人。





同时，在就业与技能峰会最后一天，就解决劳动力短缺的问题，移民政策将发挥怎样的作用成为焦点所在。



共识：需要更多永久移民 解决劳动力短缺

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今天（周五）早些时候，澳大利亚总理阿尔巴尼斯提到，对需要更多永久移民以解决劳动力短缺问题已达成 "共识"。





周五是就业与技能峰会最后一天，奥尼尔表示：“我想强调，工党的优先事项之一是将重点从短期移民转向永久移民、公民身份和国家建设。”



Minister for Home Affairs Clare O’Neil during the Jobs and Skills Summit at Parliament House in Canberra, Friday, September 2, 2022. (AAP Image/Mick Tsikas) NO ARCHIVING Source: AAP / MICK TSIKAS/AAPIMAGE 移民部长安德鲁·贾尔斯（Andrew Giles）表示，政府将斥资3610万澳元来处理签证积压问题





贾尔斯说:：我们将在签证处理方面斥资3610万澳元，在未来9个月增加500名员工。”





“除了清理积压的签证，还有助于实现永久移民计划。”





阿尔巴尼斯在澳大利亚广播公司（ABC）的早间节目上表示，由于依赖临时移民，澳大利亚劳动力变得过于“脆弱”，这一点在疫情期间尤为明显。





他说：“大家一致认为，有需要（增加移民），这不仅关乎移民数量，还关乎我们移民系统的构成，我们需要转向更永久的移民，而不是依赖临时劳动力。”





“（对临时劳动力的过度依赖）这让我们更加脆弱。当边境关闭时，这意味着我们无法填补这个国家所需的技能人才空缺。”





移民和培训在解决技能和劳动力短缺危机中的作用，将是此次峰会的一个关键议题。





140多名代表将在峰会的第二天也是最后一天，在堪培拉国会大厦继续献言献策。



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阿尔巴尼斯将在周五下午结束会议。他在峰会首日已宣布，作为一项重要培训计划的一部分，到2023年，澳大利亚将新增18万个免费TAFE名额。





他在周四晚上告诉澳大利亚广播公司，已经就一系列措施达成协议。他表示非常有信心，峰会还有产出一系列积极的成果，“不仅是在技能和培训方面，而且在移民方面”。





据预测，建筑行业仅明年就将面临10万名工人的短缺。到2025年，卫生和儿童幼托领域则需要增加25万名新员工，而IT领域，合符资格的工作人员非常抢手。





阿尔巴尼斯表示，此次峰会的主要目的应是就业保障。





“ 相较往任何时候，如今都有更多的人处于工作无保障的状态。人们打两份工只是为了糊口，工资又跟不上生活成本（上涨），”他在峰会晚宴上表示。





“人们无法从一份固定的工作或稳定的收入中获得安全感，也没有稳定的收入去还房贷或者为家庭发展做计划。”





“我希望人们有保障。”





总理说，峰会前的会谈以及会议本身的成果之一，就是围绕减少对临时移民的依赖达成了共识。





他说：“有些人持有临时签证，年复一年，签证不断延长，但他们却没有确定性。而这种对未来的确定性能够让他们稳定下来，去考虑买房子或者送孩子上学。”





“我们需要做得更好。”



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经济学家：技术移民有助于提振实际工资

经济学家加诺特（Ross Garnaut）对此表示赞同，他说技术移民更有可能提振实际工资。





他说：“澳大利亚政府越是关注那些真正稀缺和有价值的永久技术移民，就越有可能提高而不是降低平均实际工资。这些技能是澳大利亚生产的瓶颈，也不能通过培训澳大利亚人来提供。”





政府计划于2023年年中起实施标志性的儿童保育政策。国库部长吉姆·查尔默斯排除了提前实施政策的可能性，虽然有呼声认为这能促进女性更快地进入劳动力市场。





他对The Ten‘s The Project表示：“我们希望确保此次就业峰会的一大焦点是澳大利亚女性尚未开发的经济潜力，如果我们让她们更易更好发挥潜力，她们会工作得更多、赚得更多。”





“如果能够比现在更早地为一些想法提供资金，我们当然希望，但现实是我们负担不起……因此，这一政策将按我们最初的计划在2023年7月份开始实施。”



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国家党：边远地区女性的声音未被听到

国家党领袖大卫·利特普劳德希望政府能更好倾听农村和边远地区妇女的声音。他说，峰会变得更多的是工会的哗众取宠。





“我看到的最令人失望的事情之一是关于女性的会议，以及本届政府对30%的女性的不尊重，”他对澳联社（AAP）说，这些边远地区女性的声音未被听到。





“在这个小组中，没有一名女性是来自边远地区的。在照顾孩子和进入劳动力市场方面，边远地区女性面临的挑战与大都市地区的女性不一样。”





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