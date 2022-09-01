Free-range还是Cage-Free？澳洲各类鸡蛋有何区别？

澳大利亚鸡蛋供应短缺，包括Coles和Woolworths两大超市在内的零售商们已纷纷出台了针对鸡蛋的限购令。





而这背后的原因可能包括新冠疫情、劳动力短缺、欧洲战争及天气影响等。澳大利亚蛋农协会（Egg Farmers of Australia）分析，该行业受到了一系列问题的影响，包括森林火灾、洪水、干旱、鼠患、新冠影响和生产成本增加。





而据鸡蛋研究组织Australian Egg的信息，澳大利亚人每天需消费1730万枚鸡蛋，在上个财年，人均每年消费鸡蛋量增长到了249枚，而同期全澳鸡蛋产量为63亿枚。



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Egg shortage hits Australia Source: SBS / Helen Chen 在澳大利亚各大超市的货架上，鸡蛋的种类也形形色色，比如常见的Free Range、Cage-Free抑或是定价一般较高的Organic鸡蛋。这些鸡蛋分别有什么特点呢？



散养鸡蛋（Free-range Eggs）

在天气允许的情况下，散养的母鸡白天可以在地上漫游和觅食不少于6个小时。





散养意味着每公顷土地上的母鸡数量必须少于1万只，农民必须在鸡蛋包装盒上显示其养殖密度。





母鸡们还必须有一个躲避坏天气和捕食者的地方。散养的鸡蛋通常比谷仓或笼养的鸡蛋更贵，因为生产过程中需要额外的费用，主要是更多的土地和农场劳动力。



谷仓或无笼鸡蛋（Barn-Laid或Cage-Free Eggs）

谷仓母鸡没有被关在笼子里，但是它们被限制在一个有栖息地和筑巢空间的通风谷仓里。





有些人可能认为把它们关在室内是不自然或不仁慈的，但也有人认为这消除了被捕食者攻击和传播疾病的风险。





谷仓的设计令母鸡很容易清洗，而且每天都要进行检查。



笼养鸡蛋（Caged Eggs）

笼养的母鸡被饲养在一个棚里，并被限制在笼子内。虽然有些人认为这令母鸡处于较低的生活条件下，但澳大利亚竞争和消费者委员会（ACCC）会确保母鸡的饲养是人性化的。





笼子的设计必须尽量减少伤害，必须提供饲料和水槽，笼子高度至少必须达40厘米，宽度不窄于35厘米。



有机鸡蛋（Organic Eggs）

有机喂养的母鸡被归类为自由放养，并且只喂养有机饲料，保证不含化学物质、抗生素、促进生长的物质或合成物。这些母鸡也没有经过基因改造。





澳大利亚的标准要求有机鸡蛋生产商拥有最新的澳大利亚检验检疫局（AQIS）证书，以确保有机做法得到维持。





虽然所有类型的鸡蛋都是omega-3的来源，但一些鸡蛋的omega-3含量更高，因为产蛋的母鸡被喂食了富含脂肪酸的食物，如亚麻籽。



素食鸡蛋（Vegetarian Eggs）

市场上销售的素食鸡蛋来自完全喂食植物性食物的母鸡。这些母鸡的饮食主要以谷物为基础，蛋白质补充剂只占很小一部分，大部分蛋白质来自豆粕等素食来源。





然而，有时也会使用动物蛋白粉，因为它的蛋白质含量更高，氨基酸的平衡性更好。



RSPCA认可的鸡蛋（RSPCA Approved Eggs）

这是一个自愿标准，鸡蛋农场可以申请参加。根据该标准，农场将根据澳大利亚皇家防止虐待动物协会（RSPCA）关于母鸡室内和室外系统的标准进行审核。



鸡蛋包装盒常见标签解读

鸡蛋可以根据它们的大小来贴标签。在澳大利亚，没有关于鸡蛋大小的规定，所以公司倾向于给自己的鸡蛋分级。





大多数菜谱中提到鸡蛋都是50至60克，King-Size的鸡蛋可以达到73克一枚，而Large一般为52克左右一枚，Extra-Large则为约60克一枚。





你也可能在鸡蛋盒上看到“自然生活（natural living）”一词。这是营销用语，并不对母鸡的饲养方式提供任何保证。





尽管你可能会在你的包装盒上看到“澳大利亚生长（Australian Grown）”的标志，但事实上，所有在澳大利亚销售的鸡蛋都是在澳大利亚生产的。





鸡蛋的胆固醇含量很高，但是吃鸡蛋对我们血液中的胆固醇水平的影响可以忽略不计。心脏基金会（Heart Foundation）建议每周最多吃七个鸡蛋。



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