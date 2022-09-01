政府力推培训计划提升澳人技能 到2023年将新增18万个免费TAFE名额

作为就业与技能峰会（Job and Skills Summit）推出的主要培训计划的一部分，到2023年，澳大利亚将新增18万个免费TAFE名额。





就业与技能峰会于今日（周四）拉开帷幕，澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）表示，11亿澳元的一揽子计划将由联邦、州和领地政府共同出资。





他说，澳大利亚人需要学习获得相关技能，找到更好的工作。





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“我希望，这是未来两天我们在技能提升方面取得进展的开始，而不是结束，”他说。





峰会首日，澳大利亚国库部长吉姆•查默斯（Jim Chalmers）概述了面临的经济挑战，这些挑战“在很大程度上得到共识和理解”，包括移民措施和劳资谈判规则等方面。



查默斯希望在提高利润的同时加薪。





“利润和工资一起增长，而不只是利润增长或者工资增长，”查尔斯在开幕致辞中说，敦促与会者在为期两天的活动中争取合作。





他说：“我们来自不同背景、持不同观点和目的，但步入会场我们都有一个共同目标，那就是帮助建立一支更大、更训练有素、效率更高的劳动力队伍。”



接纳永久移民为议程重点

澳大利亚工会理事会（ACTU）和澳大利亚商业委员会（BCA）已在几个关键问题上找到共同点，包括上调永久移民人数。





澳大利亚工会理事会会长米歇尔·奥尼尔（Michele O'Neil）说：“还没有具体的数字，但我们有一个共识，那就是向永久移民体系迈进，增加永久移民人数；同时我们也说过，要确保人们能获得工作、技能和机会，这是一致的。”





两大组织都希望劳资关系体系变得“更简单、更公平、更易于参与”。



The future of Australia's migration program is one of the major topics up for discussion at the summit. Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE

关注女性工作

女性参与工作的问题是峰会首日的重要议程。





澳大利亚工会理事会和澳大利亚商业委员会度呼吁联邦政府将带薪育儿假从18周增至26周，以此帮助提高女性工作参与率。





商业委员会首席执行官韦斯特科特（Jennifer Westacott）说：“我们不会在所有问题上达成一致，但我们应该一同寻求解决方案。”





与此同时，奥尼尔在小组会议中表示，女性需要能够参与议价，实现加薪。





“如果只是与单个企业谈判，那么女性将一直无法获得加薪的机会。”



为国际学生提供自动居留权的呼声

一些社区组织虽未获邀参会，但敦促联邦政府为国际学生提供自动居留权，以解决当地技能短缺问题，并填补职位空缺。





西悉尼领导对话组织（Western Sydney Leadership Dialogue）表示，给予部分国际学生留在澳大利亚工作的权利，将促进技术劳动力的增长，扭转“人才流失”局面。





该机构主席克里斯托弗·布朗（Christopher Brown）表示：“大西悉尼地区急需具有熟练技能的工作者，近三分之一的当地企业难以找到合适员工。”



他认为，对于那些完成至少三年学位的国际学生，为他们提供留澳和工作的机会，将有助于吸引和留住来自海外最优秀聪慧的人才，同时在他们有机会成为新居民之前，也有足够时间去了解他们。





Democracy in Colour组织的全国负责人妮哈·马德霍克（Neha Madhok）说，这次峰会提供了一个机会， “纠正过去10多年来对移民、国际学生和临时签证持有者的错误，长期以来他们一直被视为二等公民。”





她说：“有尊严的移民意味着工作保障、公平的工资和条件、简单快捷的签证程序以及获得永久居留权的明确途径。”





“就业与技能峰会是一个重设移民系统的机会，这样临时签证持有者就能像澳大利亚公民一样，满怀信心和希望地生活。”





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