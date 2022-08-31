澳洲面对技能短缺、移民和加薪困境 这100名嘉宾能给出解决方案吗？

本周，澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）将主持就业与技能峰会（Jobs and Skills Summit），主要议题之一是澳大利亚移民计划的未来。





企业迫切需要更多的员工，而面对飙升的通胀，员工也在寻求更好的薪酬协议。





政府已经表明，这一次的圆桌会议后将进行一些改革。





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就业与技能峰会将于9月1日和2日举行，一起来看看峰会中有哪些议程和期待？



The Jobs and Skills Summit in Canberra will be a major test for the government of Prime Minister Anthony Albanese (left).

就业和技能峰会议程

这次峰会将在堪培拉举行，其议程上有一些重大挑战需要解决。





其中一个主要问题是持续的劳动力短缺，这对整个经济领域的雇主都造成了冲击。





从航空公司、制造商到餐饮业，填补人员空缺所需的时间越来越长。与此同时，澳大利亚失业率处于3.4%的历史低点。





澳大利亚移民计划的未来也被提上议程。





新冠大流行期间，边境的关闭打乱了技术移民的流动，而今，移民部正在努力处理积压的大量申请。



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同时，实际工资的增长停滞不前，工会正在推动重大改革，希望提高工人的工资。





此前，澳大利亚工会理事会秘书长萨利·麦克马努斯（Sally McManus）发起一项推动全行业劳资谈判的行动。





该理事会还呼吁进行其它重大改革，包括对从高通胀中获利的公司征收暴利税，以及放弃由前联盟党政府推出并得到工党支持的第三阶段减税计划。



谁将参加？谁不会参加？

这是堪培拉最热门的门票，只有100人被邀请参加本周的就业与技能峰会，而嘉宾名单尚未正式敲定。





峰会嘉宾预计由30%的企业代表、30%的工会代表、30%的社区团体和学者组成。还有10%是联邦、州和地方政府的代表。



Opposition leader Peter Dutton will not attend the Jobs and Skills Summit but Nationals leader David Littleproud will attend. 各州州长、绿党领袖亚当·班德（Adam Bandt）和国家党领袖大卫·利特普劳德（David Littleproud）也将出席，但反对党领袖彼得·达顿（Peter Dutton）将不会出席。





新闻集团的报纸刊登了国库部长对他的邀请后，达顿称这次峰会是一个“噱头”。





但联盟党内部出现了分歧，利特普劳德宣布将出席峰会，提出与澳大利亚边远地区相关的问题。





利特普劳德告诉SBS新闻：“毫无疑问，这次峰会是工会的一个平台。”





“我认为，无论是提供怎样的论坛，我们都有发言权，这一点很重要。”



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将会出席就业与技能峰会的商界要人包括来自Atlassian的斯科特·法夸尔、矿业巨头安德鲁·福里斯特、澳大利亚航空首席执行官艾伦·乔伊斯、商业委员会主席詹妮弗·韦斯科特和全国农民联合会主席菲奥娜·辛普森。





来自银行、零售集团和建筑业的代表也将出席。



峰会愿景 能否达成所愿？

像这样的峰会并不是首次举行，时任总理陆克文在2008年4月举行了澳大利亚2020峰会。





是次峰会的关注范围更广，好莱坞演员休·杰克曼和凯特·布兰切特等千余澳大利亚人受邀参加峰会，就如何塑造澳大利亚的未来发表意见。



Prime Minister Kevin Rudd and actor Cate Blanchett laughing at the 2020 summit in Canberra, Saturday, April 19, 2008. Source: AAP / Alan Porritt 该峰会所讨论的比如澳大利亚共和制和权利法案，尚未实现。但其它倡议如国家残障保险计划（NDIS）已经建立。





从愿景上看，即将举行的这次峰会似乎更接近于1983年由前总理鲍勃•霍克（Bob Hawke）促成的《价格与收入协议（price and Income Accord）》。





与这一次的就业和技能峰会一样，当时的会议也是在经济很不稳定、通胀飙升之时举行的。





这一协议由工会理事会和时任工党政府达成，工会同意控制加薪要求，政府则希望通过谈判结果能保持低通胀，并在更大范围内提高生活条件。





在《价格与收入协定》之后，又有几项协议签署，这为霍克/基廷政府执政13年期间，对澳大利亚劳资关系体系的重大改革奠定了基础。





阿尔巴尼斯淡化了与霍克协议的比较，称他自己的目标“没那么雄心勃勃”。





他告诉天空新闻：“我们希望的是确保我们可以在企业谈判中有所改善，能够把重点放在生产力上，能够把重点放在企业和工会的合作方式上。”





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