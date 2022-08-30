社区急诊需求量再创新高 维州和新州宣布扩大免费紧急护理服务

维州政府和新州政府周二宣布了一项重要合作伙伴关系，扩大两州紧急护理服务。此举旨在缓解医院系统的急诊压力和社区的医疗需求。





据两州政府介绍，维州和新州将分别与全科医生（GP）合作建立25个紧急护理服务站，这样两州的紧急护理服务站总数达到50个。





扩大的医疗护理服务将有助于缓解急诊科的压力，为人们提供紧急但非危急状况的快速护理，并为有更严重需求的患者释放关键资源。





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这些服务站将配备有关的设备，能够处理轻微感染、骨折和烧伤等情况。服务时间将延长，全科医生将不收取病人费用，没有国民医疗保健卡（Medicare card）的患者也可免费就医。



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这些新服务站点将与初级卫生网络合作开展，地点将根据人口、社区需要和急诊部门的需求确定。





维多利亚的急诊部门近来面对社区的急切需求，最新季度的急诊次数达到创纪录的将近49万（486701）次，比上一季度增加5.1%。





维州政府正在实施一系列举措，在医院系统之外提供更多的护理服务，包括扩大虚拟急诊和家庭就诊项目，以及州资助的30个呼吸疾病全科医生诊所。



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维州州长丹尼尔·安德鲁斯（Daniel Andrews）表示：“在全国各地，新冠大流行给医疗系统带来巨大压力，部分原因是人们推迟了去看医生和获得初级保健，但这并非他们自己的过错。”





他提到人们越来越难找到能够提供全额报销就诊费用的全科医生。





“我们现在需要行动起来，支持澳大利亚两个最大州的医疗保健系统，”安德鲁斯说。





上周，维州宣布专为儿童所设的两家全科医生呼吸道诊所即将运营，无论是否持国民医疗保健卡都可免费看病，政府希望此举能为家庭提供更多就诊渠道。



新州最近与西悉尼、Murrumbidgee、北悉尼和新州西部的全科医生和初级卫生网络建立了伙伴关系，旨在通过提供以社区为基础、以病人为中心的紧急护理，从而减少前往急诊部门的人数。





新州未来的紧急护理服务地点将根据医院急诊部门的需求，在最需要的地方提供，包括那些可以迅速扩大服务规模的地方。





新州每年有300多万病人到急诊部门就诊。在2022年第一季度，急诊就诊次数超过73万（734704）次，该州各地民众对医院急诊的需求持续走高。





新州州长佩洛提（Dominic Perrottet）说：“我们正在带头采用一种新的护理模式，对我们的社区进行投资，以确保人们能够获得免费的医疗保健。”





“我们继续与联邦合作，以确保我们有长期解决方案。”



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