“我被殴打和强奸，我无法控制”：调查显示寄宿房形同监狱

一个审查无家可归者问题的皇家委员会被告知，一名残障女子在悉尼的一处寄宿房（boarding house）住时被下药、强奸、被工作人员殴打并被剥夺食物。





61岁的夏洛特在十几岁时被诊断出患有精神分裂症，此后一直辗转住在新州的十几家医院和国营机构，包括一家私人拥有的斯坦莫尔（Stanmore）寄宿房。





“寄宿房的生活很糟糕。它就像一座监狱。我们受到了工作人员和业主的可怕对待，”她在周一向残障皇家委员会宣读的一份声明中说。





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“我住在那里时遭到殴打和强奸……我对自己的生活没有控制权，也没有隐私。”





夏洛特在80年代和90年代在该寄宿房居住了大约15年，她说经理和工作人员经常会殴打居民。





“其中一个在寄宿房厨房工作的女孩真的很暴力，而且有虐待行为，”她说。





“根据她的感受，（她）有时不会给我们早餐或午餐。”





夏洛特（化名）说，同一个女子也会偷她的养老金、衣服和在一家庇护机构工作的工资。





抱怨的居民被给予药物以保持安静。





“我一直被灌药，”她说。





她说，她经常被迫清理其他人的呕吐物和粪便，而一名为居民看病的医生据称在医疗保障系统中作弊。





“住在那里的人有时会去地板上的厕所，业主会让我打扫干净。如果我不打扫，他就会打我。”





“不应该存在任何寄宿房，如果有的话......它们也不应该是私人拥有的。”



夏洛特还被一名工作人员的前伴侣虐待，他是一名精神科护士。





“他利用了我，我是他的奴隶。我应该能够信任他，”她说。





她后来发现自己怀孕了，被迫堕胎，然后进行了绝育手术。





“在终止妊娠后不久，我就吸毒过量了。那是故意的。我想死，”她说。





皇家残障人士暴力、虐待、忽视和剥削问题委员会（Royal Commission into Violence, Abuse, Neglect and Exploitation of People with Disability）已将重点转向新州和维州那些无家可归或生活在不安全住房中的残障人士的经历。





轮椅使用者科林患有肌肉萎缩症，今年70多岁，在最近利斯莫尔的洪水淹没了他与同为残障人士的妹妹共同居住的房子后，他无家可归。





他们在深夜被“一个开着锡尼车的家伙”救了出来，但科林仍然无家可归，住在短租汽车旅馆里，其中一些旅馆没有无障碍设施，而且低于可接受的标准。





“有的浴室我甚至不能使用......14天没有淋浴，”他说。





“我没有任何支持，我什么都没有。我没有办法做饭，没有冰箱……那里什么都没有。”



科林说，自从2月份利斯莫尔被洪水淹没以来，他只收到了他的NDIS支持工作者的四次消息。





“我已经在地板上哭着乞求帮助了。她甚至写了一封信回来......她很担心，”他说。





“接下来电话就挂了，我再也没有收到她的消息。没有后续行动，没有照顾的义务，什么都没有。”





在帕拉马塔举行的为期五天的调查，将审查不安全的住宿是否使残障人士面临更大的暴力、虐待、忽视或剥削风险。





助理律师凯特·伊士曼（Kate Eastman）说，证据可能会发现一些系统性问题，包括缺乏适合残障人士的可负担住房以及过度依赖危机住宿。





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