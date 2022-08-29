SBS早新闻（8月30日）

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Published 30 August 2022 at 9:33am
By Lucy Chen, Cindy Xie, Jason Liu
Presented by Lucy Chen
Source: SBS

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Published 30 August 2022 at 9:33am
By Lucy Chen, Cindy Xie, Jason Liu
Presented by Lucy Chen
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澳新冠感染隔离期或缩短为五天；
NASA暂时取消阿尔忒弥斯1号火箭发射；
国际原子能机构将检查扎波罗热核电站；
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巴基斯坦遭受严重的破坏性季风降雨。

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