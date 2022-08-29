SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（8月30日）Play13:20SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.21MB)Published 30 August 2022 at 9:33amBy Lucy Chen, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Lucy ChenSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 30 August 2022 at 9:33amBy Lucy Chen, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Lucy ChenSource: SBS澳新冠感染隔离期或缩短为五天；NASA暂时取消阿尔忒弥斯1号火箭发射；国际原子能机构将检查扎波罗热核电站；Advertisement巴基斯坦遭受严重的破坏性季风降雨。SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE悉尼Cabramatta人山人海庆中秋 州长：要多举办文化庆典捷星航班取消 旅客“被抛弃”在日本机场一夜忍饥挨渴受冻疫期莫里森建议签证持有者离澳 为何阿尔巴尼斯称此举“不明智”？维州政府将为护士和助产士学生提供全额学费支持分享Latest podcast episodes“第二届华裔青年领袖计划开幕式”本周三拉开帷幕【安居澳洲】如何帮助停止暴力恶性循环为什么新州有“蓝眼泪”自然奇观？7-11便利店的咖啡将提价1澳元 无家可归者最受打击