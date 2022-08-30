新州警方调查失踪男子Hongli Qi的可疑死亡事件

据新州警方消息，凶杀组的侦探呼吁公众协助调查今年早些时候悉尼CBD一名男子的可疑失踪和死亡事件。





28岁的祁宏利（音）最后一次被家人看到是2022年5月11日下午1点左右在悉尼市政厅。





隶属于Campsie和悉尼市警局指挥部的侦探开始了对其下落的初步调查，闭路电视录像显示祁先生在当天下午6点左右离开了Macquarie Street 的的一处公寓大楼。





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当地警方继续调查，随后隶属于新州犯罪指挥部的凶杀组组建了Procyon突击队来接手调查。





8月16日上午10点30分左右，警方接到报告说市政人员发现一具腐烂尸体，随后警方赶去了Blaxlands Ridge区的Packer Road附近的林地中。



尸体被送去进行法医检查后被确认身份正是28岁的祁宏利。





凶杀组指挥官丹尼·多尔蒂（Danny Doherty）说，调查人员正在检查宏利在失踪前几天的所有行动轨迹及与人接触情况。





多尔蒂说：“他的失踪是完全不正常的。他的尸体在离他最后出现的地方约80公里的地方被发现；我们强烈认为宏利是某些不法行为的受害者。”





多尔蒂敦促任何掌握可能有助破案的信息的人士与警方联系，可联系灭罪热线1800 333 000 或访问网站 https://nsw.crimestoppers.com.au 。





新州警方同时提醒公众不要通过警方的社交媒体页面报告信息。



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