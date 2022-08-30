“公开威胁”：格蕾丝·塔姆声称遭当年性虐待她的男子的骚扰

本文包含了性侵犯和虐待儿童的内容引用。

澳大利亚前年度人物格蕾丝·塔姆称，她继续面临虐待她的男子的“公开威胁和骚扰”。





塔姆女士在青少年时期被她的老师尼古拉斯·贝斯特（Nicolaas Bester）诱奸和性虐待，贝斯特因虐待塔姆女士和拥有儿童剥削内容而被定罪，入狱一年零八个月。





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在周一的一系列推文中，这位活动家和倡导者称贝斯特威胁要采取报复行动。





她说，她已经向警方报案，但尚未采取任何行动。





她在发布评论的同时还附上了推文的截图，据称这些推文来自属于贝斯特的一个账户。





在截图中，该用户似乎在倒计时，直到他们可以“来找”某人，并提到一个电子邮件地址。





塔姆女士说，这里提到的电子邮件是她的旧Facebook账户的登录地址，他们过去曾在这个账户上交流过。





塔姆女士写道：“这些威胁显然构成了联邦罪行，并违反了推特的儿童剥削相关政策，该政策规定禁止促成儿童性虐待幸存者的再次受害和再次创伤。”





“这是对他过去罪行的已知受害者进行有针对性的骚扰，旨在造成进一步的伤害。我已经向警方报告，但我们的反应性司法系统太慢了，而且没有任何改变。我知道这是许多人的经历，他们会深有同感。”



SBS新闻已联系塔州警方寻求评论。





在她与妮娜·芬内尔（Nina Funnell）一起推动“让她发声（Let Her Speak）”活动后，塔姆女士获得了公众的认可，该活动导致禁止性侵受害者讲述其经历的法律被推翻。





2021年1月，她被评为年度澳大利亚人。





2021年12月，她发起了格蕾丝·塔姆基金会，这是一个非营利性组织，成立的目的是宣传并帮助资助那些致力于预防和应对儿童和他人性虐待的举措。



寻求支持的读者可以通过13 11 14联系Lifeline危机支持，通过1300 659 467联系Suicide Call Back Service，通过1800 55 1800联系Kids Helpline（针对5至25岁的年轻人）。更多信息可在beyondblue.org.au和lifeline.org.au网站上查询。

任何寻求与性虐待有关的信息或支持的人都可以联系Bravehearts（1800 272 831）或Blue Knot（1300 657 380）。

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