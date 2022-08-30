澳大利亚将向遭受毁灭性洪灾的巴基斯坦提供200万援助

要点 联邦政府宣布将提供200万澳元的人道主义援助，以帮助巴基斯坦洪水灾民

洪水已经淹没了该国三分之一的地区，超过3300万人受灾

联邦政府宣布将提供200万澳元的人道主义援助，以帮助巴基斯坦洪水灾民。





超过3300万人受到洪灾影响，洪水已经淹没了该国三分之一的地区，造成超过1000人死亡。





道路、桥梁、村庄和牲畜都被冲走，这一拥有2.2亿人口的国家正在灾难造成的破坏中挣扎。



Advertisement

Pakistani residents waded through the flooded waters of their towns as heavy monsoon rain destroyed thousands of homes. Source: Getty / Pacific Press / Sipa USA 据巴基斯坦规划部长称，估计现在约有20万人流离失所，近100万所房屋受损。





巴基斯坦的气候变化部长将强烈的季风季节造成的洪水描述为“气候引发的史诗般的人道主义灾难”。





周二，澳大利亚外交部长黄英贤（Penny Wong）说，澳大利亚将通过世界粮食计划署提供200万澳元的支持，以协助“紧急人道主义需求，特别是那些受洪水影响尤其严重的人，包括妇女、儿童和弱势群体”。





“我谨代表澳大利亚，向失去亲人的家庭和社区，以及那些生活和生计受到影响的人表示最深切的同情和慰问，”黄英贤在一份声明中说。





初步估计表明，巴基斯坦政府将花费140亿澳元来从这场灾难中恢复。





据巴基斯坦外交部称，为响应国际援助的呼吁，联合国计划发出2.32亿的紧急捐款呼吁。



Hundreds of thousands of people are displaced due to the floods and are relying on food relief to survive. Source: AP / Asim Tanveer 迄今为止，土耳其和阿拉伯联合酋长国领导了国际反应，来自这些国家的援助物资包括帐篷、食物和其它必需品，已于周日抵达巴基斯坦首都伊斯兰堡。





在能够完全确定该国的总体损失之前，巴基斯坦政府尚未向国际货币基金组织等国际金融机构提出正式援助请求。





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。



