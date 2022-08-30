勒奈特四十年不知所踪 如今其丈夫被裁定犯有谋杀罪

法官裁定，克里斯托弗·道森（Christopher Dawson）因担心失去他的一位时年十几岁的情人而于1982年1月谋杀了他的妻子。
周二，伊恩·哈里森（Ian Harrison）法官认定道森犯有谋杀罪，这结束了一个长达40年的谜团。
法官表示：“我没有任何疑问。我确信在没有合理怀疑的情况下，唯一合理的推论（是）勒奈特·道森（Lynette Dawson）在1982年1月8日或前后因克里斯托弗·道森的有意识或自愿行为而死亡。”
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早些时候，在新州最高法院，哈里森法官驳回了道森太太抛夫弃女消失得无影无踪的可能性。
他还驳回了1982年1月后有人看到道森太太还活着或者她曾与丈夫联系过的说法。
法官说：“整个间接证据使我确信勒奈特·道森已经死亡，她在1982年1月8日或前后死亡，她没有自愿放弃她的家。”
Greg Simms (right), the brother of Lynette Dawson, with his wife Merilyn (left) arrive at the Supreme Court of New South Wales in Sydney, Tuesday, 30 August. Source: AAP / Dean Lewins
道森太太对她的丈夫和女儿们有很强的依恋，她不是“畏首畏尾之人”，而且她的资金有限，无法养活自己，这使得法官完全否决了她只带着衣物就抛弃家庭的主张。
法官说：“这一主张是可笑的。”
现年74岁的道森被指控谋杀了他的妻子并处理了她的尸体，当时他是一名教师，如此以便能够与他以前的学生和保姆JC保持不受约束的关系。在漫长审判后的7周内，法院作出了人们热切期待的判决。
道森太太的尸体一直没有被发现。
哈里森法官在他的理由中发现，道森在妻子失踪后据称接到电话这件事上撒了谎。
法官还驳回了1982年1月之后任何关于道森太太还活着的目击证词，认为这些目击证词要么是捏造的，要么是不可靠的，要么是薄弱的，要么是模糊的。
他说：“没有一个所谓的目击者是真正看到了勒奈特·道森的。”
JC的证据显示，1982年1月11日，道森曾开车到Southwest Rocks接她去度假，法庭接受了这一证据。
A large media contingent waited outside the NSW Supreme Court for as the judge delivered his verdict. Source: AAP / Dean Lewins
从悉尼开车来接她之前，道森在电话中对JC说：“勒奈特已经走了。她不会再回来了。回到悉尼，帮我照顾孩子，和我在一起。”
哈里森法官说，JC的证据大部分是真实可靠的，他驳回了道森关于她被他们之间激烈的监护权之争所影响的指控。
JC和克里斯托弗·道森于1984年结婚，1990年分居。
然而，哈里森法官驳回了JC的一个说法，即1981年，当她还在读高中时，道森曾开车带她去某个地方，找一个“杀手”来杀死他的妻子。
法官说，道森当时不可能把这个所谓的计划告诉年轻而易受影响的JC。