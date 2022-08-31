澳大利亚新冠防控措施迎新变化 确诊者隔离期从7天缩至5天

澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）周三与州和领地领导人举行全国内阁会议，并决定新冠确诊者的强制隔离时间从7天缩短到5天，从9月9日起生效。





如果没有症状，确诊者5天后即可解除隔离，但在老年和残障护理机构等高风险环境中的工作者，仍需隔离7天。





阿尔巴尼斯在悉尼告诉记者：“在疫情这个阶段，从所参考的证据来看，这是适当的做法。”





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“我们希望确保政府应对疫情的变化，新冠可能会存在一段相当长的时间，我们需要相应采取适当措施。”





从9月9日起，根据已缩短的新冠隔离期，带薪大流行病假天数也将相应改变。





带薪大流行病假此前延期，如今仍将于9月底结束。



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全国内阁还同意，同日起取消国内航班旅客佩戴口罩的规定。





澳大利亚国库部长查默斯（Jim Chalmers）表示，疫情应急资金不会一直持续，这是应该预料到的。





“现实是……这种支持不会一直持续，这也取决于我们应对健康和经济挑战的其它一些方式，”他周三在堪培拉告诉记者。





在全国内阁会议上，代理首席医疗官迈克尔·基德（Michael Kidd）也阐述了关于如何应对未来疫情的意见。





阿尔巴尼斯表示，缩短隔离期的决定是基于证据，并将继续评估这些证据，采取适当的措施。





目前全国内阁会议每两周在线举行，然后在9月30日恢复到面对面的会议。





反对党领袖彼得·达顿（Peter Dutton）说，对于在疫情最严重时制定的措施，社区希望这些措施能与时俱进、逐步解除。





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