行业协会称年龄低至13岁的儿童可帮助解决澳洲劳动力短缺问题

澳大利亚最高零售机构呼吁修改全国最低工作年龄要求，让年仅13岁的儿童可能被投入工作，以帮助填补劳动力短缺。





在联邦政府的就业和技能峰会之前，澳大利亚零售商协会（ARA）发布了一份文件，呼吁企业能够利用愿意工作的学龄儿童。





ARA负责人保罗·扎赫拉（Paul Zahra）说，全国各地的最低工作年龄规定不一致问题应该得到统一解决。



Advertisement

他说：“一个理想的模式是，我们允许13至15岁的孩子工作，并制定合理的规定，避免让年轻人在上课时间或影响教育的情况下工作。”





扎赫拉先生说，当涉及到劳动力短缺时，澳大利亚正处于一个危机点，零售业有超过4万个职位空缺。





他说：“同意达成一致并建立一个关于年轻劳动力的国家框架，将有助于动员一批有意愿、有能力的人帮助解决人员短缺问题。”





不过，虽然政府愿意在本周的峰会上听取所有的想法，但副总理理查德·马尔斯（Richard Marle）表示，在讨论年轻青少年工作问题时需要运用常识。





“我们不想提前预估接下来几天内就业和技能峰会的成果，但这（年轻劳动力）肯定不是政府的计划，”他周三表示。





副总理说，他想听听关于如何改革养老金制度的想法，以使澳大利亚老年人能够在他们愿意的情况下重新进入劳动力市场。



“你与之交谈的每家企业，无论大小，都在努力寻找具备所需技能的人，这就是我们需要解决的问题，”他说。





“我认为这次峰会将是一个非常重要的机会，以审视我们能够处理国内危机的方式。”





国家党议员巴纳比·乔伊斯（Barnaby Joyce）说，让孩子们习惯于工作的价值是很重要的。





“多代人失业是非常隐蔽的问题......进入工作文化很重要，但我认为这应该从在家参与家务工作开始，”他说。





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。



