2022年澳洲表现最差的五款退休金披露，您的Super收益如何？

APRA根据客观基准评估了69款至少有五年历史的MySuper产品，该基准评估了投资表现、费用和成本这两部分。





今年有五款产品没有达到基准，其中四款为第二次未达标，其中规模最大的一款未达标退休金为西太银行下属的BT Super MySuper产品，它拥有212亿资产，这款产品去年也未能通过APRA的测试。





其余未达标退休金还包括Energy Industries Superannuation Scheme、LifetimeOne 、AMG MySuper及Westpac Group Plan MySuper。



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Five Super products failed to meet the benchmark Credit: APRA 这五款不达标退休金产品的受托人将在2022年9月28日之前将结果通知其会员。而第二次未通过测试的四款产品现在不对新会员开放。





澳大利亚退休公积金消费者组织（Super Consumers Australia，SCA）的总监泽维尔·奥哈罗伦（Xavier O'Halloran）表示：“明线测试意味着基金不能再以营销手段来掩饰其业绩不佳。相反，基金被迫面对现实，并通过合并或寻找其他改进措施，如降低费用，来为其会员的最佳利益采取行动。”



另有五款去年未通过测试的产品今年通过了测试。





APRA执行董事玛格丽特·科尔（Margaret Cole）说，总体结果体现了在过去12个月里APRA为退休金会员账户所取得的进步。





“令人高兴的是，几乎96%的MySuper退休金产品会员，即相当于1310万会员账户，都在使用一款表现良好的MySuper产品。”





“同样积极的是，这表明测试令超过510万MySuper会员（略高于38%）现在支付的费用低于去年。”





“这是APRA加强监管的结果，促使受托人采取有意义的行动来改善会员的成果。APRA鼓励退休金受托人继续探索提高其MySuper产品效率的方法。”





政府已经宣布，将对其运作进行审查，随后将表现测试扩大到更多产品。最新的APRA数据发现，在他们的热力图上，超过60%的目前未经测试的产品表现不佳。



APRA于去年引入了年度表现测试，并要求受托人对其投资策略的执行负责。该测试根据针对每款产品的资产配置量身定制的明确而客观的基准来评估产品的长期表现。





2021 年有13款 MySuper 产品未能通过测试，其中四款已退出市场。





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