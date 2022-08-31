新报告披露困扰澳大利亚人的十大疾病 在各州和领地哪些最常见？

澳大利亚统计局（ABS）周二发布的新报告披露了澳大利亚人十大常见疾病，以及独居与否、家庭收入和语言等因素和健康状况之间的联系。





数据显示，超过三成（31.7%）澳大利亚人，即超过800万人至少出现一种长期健康问题。





新报告基于对2021年澳大利亚人口普查数据的分析。



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十大疾病和人口比例

长期健康信息的选项在这一次人口普查中首次设置，包括各州和领地报告的疾病类型以及最常见的共病症情况。当局将这些信息与其它人口普查信息一起分析。





在患有长期疾病的人中，54.1%为女性，45.9%为男性。女性比男性更可能有长期的健康问题和患有多种疾病。这也可能是受年龄的影响，女性的中位年龄是39岁，男性的中位年龄是37岁。



报告显示，年龄与长期健康问题的发生率之间存在密切联系，因为患有长期健康问题的人的比例随着年龄增长而增加。





澳大利亚人口中最常报告的长期健康问题和所占比例如下，前三是心理健康问题（8.8%）、关节炎（8.5%）和哮喘（8.1%）。





接着分别是糖尿病 （4.7%）、心脏病 （3.9%）、癌症 （2.9%）、肺部疾病 （1.7%）、中风 （0.9%）、肾脏疾病（0.9%）和脑退化症（0.7%）。





精神健康状况和哮喘的发病率在各年龄组中的分布比较均匀，这表明这些状况与年龄增长无关。





其它列出的长期健康问题随着年龄增长而增加。心脏病、癌症、糖尿病和中风从80岁和90岁群体中开始减少，这表明患有这些疾病的人比患有其它疾病的人寿命更短。



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各州和领地最常见哪些健康问题？

澳大利亚统计学家大卫格伦（David Gruen）博士介绍，各州和领地报告最多的长期健康问题各不相同。在维州、昆州、西澳和首都领地报告最多的疾病是心理健康方面的问题，而在新州、南澳州和塔州，报告最多的是关节炎，在北领地，报告最多的是哮喘。





除北领地和西澳外，相较大首府城市的居民，大首府城市以外的其它地区居民更可能有长期健康状况问题。





独居家庭中超过一半人（51.5%）有长期健康问题，而其它类型家庭/居家环境中这一比例为29.4%。





报告称，这一情况可能反映了在不同类型家庭/居家环境中人们的年龄状况。生活在独居家庭的人的中位年龄较高，为60岁；在有两人或以上的家庭中，中位年龄为36岁；在两人或以上的居家环境（彼此无亲属血缘关系）中，中位年龄为30岁。



Source: AAP

婴儿潮一代逾半有长期健康问题

周二发布的分析显示，在婴儿潮一代（55至74岁）中，超过一半（50.4%）的人有长期健康问题。





根据2021年澳大利亚人口普查数据，婴儿潮一代占澳大利亚人口的五分之一强（21.5%）。在至少有一种长期健康问题的澳人当中，婴儿潮一代群体占三分之一以上（34.2%）。





除了两次世界大战之间的一代（75岁及以上），婴儿潮一代患有多种长期疾病的比例最高。





格伦表示，新报告为全国卫生保健服务的规划和实施提供了重要见解，并首次提供了澳大利亚各个社区长期健康状况的简要介绍。





“对患有长期健康问题的人的家庭收入，或其文化和/或语言背景进行分析，得出的结论同样有用，因为这对他们支付和获得卫生保健服务的能力同样有影响，”他说。





格伦博士解释了这些数据和分析的重要性，因为这提供了澳人长期健康状况的信息，包括住在哪里、是否独居以及是否患有多种疾病，能够帮助更好理解人们在寻求医疗服务时的复杂需求。





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