强制隔离规定应该完全取消吗？专家为何认为还为时过早？

要点 卫生服务联盟负责人希望完全取消强制隔离规定

专家表示限制规则可以逐步放松，但完全取消还为时尚早

在今天（本周三）举行全国内阁会议之前，各界已经出现了很多关于COVID-19感染者强制隔离期的讨论。





新州州长佩洛提（Dominic Perrottet）正在推动将澳大利亚的七天自我隔离要求减少到五天。





卫生服务联盟负责人海耶斯（Gerard Hayes）说，虽然他认为该建议是“朝着正确方向迈出的一步”，但他希望完全取消强制隔离。



Advertisement

他对在没有任何症状的情况下因隔离旷工的医护人员数量表示担忧，并认为如果目前的措施仍然存在，人们会在身体不适时停止检测和隔离。





那么，专家们是怎么看的呢？



澳大利亚应该取消强制隔离吗？

南澳大学生物统计学和流行病学主席埃斯特曼（Adrian Esterman）教授说，鉴于目前COVID-19的情况，完全取消强制隔离要求将是“纯粹的疯狂”。





“不幸的是，我们每天仍有数千个病例，其中约12%的人最终会出现长期的健康问题，”他告诉SBS新闻。





“所以我认为我们可以对隔离等事项稍加放松，但我们不能一下子全取消；我们还没有到那个阶段。”





传染病医生和临床微生物学家保罗·格里芬（Paul Griffin）副教授表示同意，称这可能“发出错误信息”，即大流行已经结束。





他说：“我们刚刚度过了一轮非常严重的疫情，我们的加强针接种率还没有达到需要的程度，所以我认为，在我们考虑废除这些措施之前，还有很多工作要做。”





墨尔本大学墨尔本人口与全球健康学院院长南希·巴克斯特（Nancy Baxter）教授说，取消强制隔离还可能导致更多人在仍有传染性的情况下去工作。





她说：“会有更多民众不必要地患病，这将导致更多人患有长期新冠，更多人需要住院治疗，更多的人死于新冠病毒，而这样的情况本可避免。”



不再强制要求隔离的地区情况如何？

英格兰的强制隔离要求在2月被取消，这意味着新冠阳性患者不再需要通知任何人他们是否具有传染性。





该国当局建议病毒携带者“尽量呆在家里，在五天内避免与他人接触”。他们还被建议在十天内避免与那些更容易受到COVID不良后果影响的人会面。





虽然英国的官方病例数似乎表明它的情况比澳大利亚好得多，但埃斯特曼教授表示应该对此持保留态度。





“如果你和英国人交谈，那里的情况绝对是灾难性的，”他说。





“COVID无处不在，你无法预约全科医生，所以现实生活中发生的事情与你在实际公布的数字中看到的完全不同。”



澳大利亚的强制隔离期是否应该缩短？

格里芬副教授说，他认为将澳大利亚的强制隔离期减少到五天是“有意义的”。





但他表示，至关重要的是，像佩戴口罩和解除隔离后七天内避免进入高风险环境这样的规则在澳大利亚各地保持一致，以避免混淆。





“围绕这一点的官方建议必须非常有力，以确保人们明白，在隔离五天结束时，很大一部分人仍然具有传染性，因此他们在此后一周左右的时间里采取什么措施，将是至关重要的，”他说。





“希望如果我们做出妥协，我们将更多地参与其中的一些措施，以便我们仍然可以控制社区中的传播。”





巴克斯特教授说，她认为这不值得冒险。



“这只会在返回（工作岗位）的人数方面产生微小的差异，但它会向人们发出一个非常强烈的信息，即你为确保自身和周围其他人安全所要做的一切仅仅是呆在家里五天，而这不是真的，”她说。





“我们已经看到限制和保护措施一旦取消就再也不会回来了，所以这种变化意味着当下一轮疫情发生时，它将加速发展，峰值也会更高，因为我们允许更多的病毒传播发生。”





埃斯特曼教授说，他认为一个“明智的做法”是采用欧盟的自我检测解除隔离制度。





“意思是一旦你感觉身体有所好转，你就做一个快速抗原检测，”他说。





“如果结果是阴性，你在24小时后再做一次，如果（仍然）是阴性，你可以自由地解除隔离。”



澳大利亚何时可能结束强制隔离？

由于改进的COVID-19疫苗和其它治疗方法的开发和生产还有很长的路要走，埃斯特曼教授说，他预计澳大利亚距离能够安全地取消强制自我隔离规定至少还有12至24个月。





格里芬副教授预测了类似的时间框架。





“我们确实需要确保我们把握好时机，并且当我们这样做时，我们要再次与民众进行良好的沟通，表明我们正在更新相关政策以适应当下的情况，并不意味着大流行一定就结束了，”格里芬副教授说。





“我们仍然需要人们采取一些基本的措施来保护自己和周围的人，而向前迈进的最重要的事情仍然是及时接种疫苗。”





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。



