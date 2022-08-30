【疫苗快报】全国内阁将决定是否缩短新冠感染者强制隔离期

要点 世卫组织专家小组建议全球各国推广新冠疫苗第二剂加强针

新州本周起为弱势群体提供免费快速抗原自检盒

全国内阁将决定是否缩短新冠感染者强制隔离期

调查显示新冠大流行对澳大利亚儿童健康产生负面影响

世卫组织专家小组建议注射新冠疫苗第二针加强针

世界卫生组织（WHO）任命的专家近日表示，各国应考虑为老年人、孕妇、卫生工作者、免疫系统较弱的人以及感染新冠后更有可能发生重症的人提供第二针新冠疫苗加强针（即第四剂疫苗）。





该建议在免疫战略咨询专家组（SAGE）发表的一份声明中提出。





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声明称：“越来越多的证据表明，第二针新冠加强针在恢复减弱的疫苗效力方面具有功效。”





“研究提供的不断发展的证据表明，对最脆弱人群的额外保护，至少在几个月内，可能通过注射第二针加强针来实现。”





第二次加强针接种应在上一次接种后4至6个月进行，如果过了6个月期限，应尽快进行接种。





世卫组织进一步建议，在可行的情况下，各国可以考虑在接种季节性流感疫苗的同时接种新冠疫苗。



新州为弱势群体提供免费抗原自检盒

从本周一开始，新州的养老金领取者和其他符合条件的优惠卡持有人可以从任意州立服务中心、移动服务中心或灾难恢复中心领取多达10次的免费快速抗原检测（RATs）试剂。





该计划将持续到10月底，符合条件的人群主要包括养老金领取者、退伍军人和低收入人群等。





新州多元文化部长兼老年事务部长马克·库尔（Mark Coure）说：“此举建立在我们早先承诺支持联邦政府的免费抗原检测计划的基础上——该计划已于上月底结束。”





今年1月，联邦政府启动了一项临时性的免费抗原检测计划，允许优惠卡持有人在六个月内从药房领取多达20份的免费抗原自检盒，一个月最多可领取五份。该计划定于7月结束。





联邦政府有权延长该计划，但总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）为该决定辩护，表示上届政府遗留了许多棘手问题以及大笔债务，因此无法延长抗原检测优惠计划。



全国内阁周三将再度讨论缩短强制隔离期

本周三，全国内阁可能将目前新冠阳性患者的隔离期从7天减少到5天。但在会议召开之前，各州和领地似乎对缩短隔离期一事存在分歧。





新州州长佩洛提（Perrottet）已在上个月的会议上提出了这一建议，但没有得到医学专家的支持。





阿尔巴尼斯说，佩洛提对此事的看法众所周知，但需要全国达成共识。





他周二对悉尼广播电台 2SM 表示：“我们不是让各州和领地采取不同的方式，而是试图让大家步调一致，以便法条和规则保持一致。”





如果澳大利亚健康保护主要委员会正式提出建议，维州、昆州、塔州和首都领地可以支持这一举措。





但卫生服务联盟全国主席杰拉德·海斯（Gerard Hayes）对澳广（ABC）表示，应该完全取消强制性的隔离规定，并称应该像对待流感一样对待新冠。





海耶斯说，澳大利亚人已经了解到在大流行期间生病时待在家中的重要性，今后应该鼓励这种行为。





“个人责任是最重要的，我认为缩短隔离期是我们开始转向这一点的机会，”他说。



调查显示新冠大流行对澳大利亚儿童健康产生负面影响

国家精神卫生委员会（National Mental Health Commission）审查了新冠大流行对儿童心理健康和福祉的影响。结果显示，新冠大流行对儿童及其家人的日常生活造成了前所未有的破坏。





国家儿童事务专员针对澳大利亚儿童及其父母/监护人和祖父母发起了一项全国在线调查，该调查收集了4500多份 2022 年初9至17岁儿童的回复以及来自其家长的近2800份回复。





大约41%的儿童报告说，大流行对他们的健康产生了负面影响。在2022年初进行调查时，大约五分之一的儿童报告说，他们比以前感到更加沮丧、害怕或担心。





调查指出，缺乏社会参与和与大家庭的联系是儿童最关心的问题。





许多孩子报告说，由于无聊、缺乏学习支持和无法使用数字技术，远程学习非常困难。





然而，一些孩子也分享了积极的经历，例如在家中没有分心、更高的生产力和更大的灵活性。





调查显示，儿童及其家庭需要学校和心理健康服务提供更好的支持。





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