一文盘点全澳各州州担保移民机会

澳大利亚各州和领地一直在放宽某些签证条件，因为他们竞相吸引最好的技术移民。





澳大利亚目前技术移民短缺，联邦政府希望在周四开始的就业与技能峰会解决这个问题。



什么是州担保？

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许多移民是由雇主担保的，以获得在澳居留的签证。但州和领地当局也可以根据州担保移民计划提名技术工人获得签证，而且各州和领地的标准正在逐步放宽，使人们更容易申请。





通过州担保移民的人士不必与某一特定雇主挂钩，但他们必须在45岁以下。州政府也不保证其在该州获得工作，所以他们必须自行求职。



Prime Minister Anthony Albanese. The Jobs and Skills Summit will seek to address shortages in skilled migration. Source: AAP / DAN HIMBRECHTS 成功的申请人将获得永久签证，如果获得190子类签证，他们将得以在澳无限期居住，或者如果是491子类偏远地区（临时）技术移民签证，那么这一签证将是申请人在偏远地区工作一定年限后成为永久居民的途径。





少量的签证也提供给那些自己经营企业的人。



有多少名额？

内政部今年提供了近五万个州担保名额，其中新州分配的数量最多。有可能在2022-23财年第一季度之后重新审查这一分配情况。





一些州极力争取今年获得更多的名额，西澳州政府游说联邦政府成功获得额外的名额，该州的州担保名额翻了一番，在本财政年度可提供8140个名额。





西澳州州长马克·麦高恩（Mark McGowan）说，这一变化将令移民西澳更容易、有助于促使技术移民进入高需求地区。





他说：“西澳州强劲的经济增长、极低的失业率和对技术工人的高需求意味着有必要通过各种渠道吸引所需工人，以帮助维持我们的经济。”



哪些技能被包括在内？

西澳州与其他州一样，也放宽了其职业清单和其他标准。





位于墨尔本的南十字星签证和移民服务公司的移民代理伊凡娜·程（Ivanna Cheng）说，维州已经开放了其职业清单，几乎包括所有行业。





她说：“去年是非常有针对性的，他们只在某些行业寻找具有STEM技能的人，包括医疗保健和医学研究。”





“如果你不符合这一特定标准......你就没有资格入选州担保。”





即使标准已经放宽，程女士说，它仍然有相当大的限制性，要想获得一个名额，竞争总是相当大。当局也仍然优先考虑特定的职业和行业。



WA Premier Mark McGowan. Source: AAP / TREVOR COLLENS 她说：“维州说，'如果你已经在维州找到了工作，而且你已经在这里工作了一段时间，我们将优先考虑你'。”





许多州要求潜在的申请人在内政部的Skillselect系统中输入他们的详细资料。然后，符合所需资格类型的候选人获邀申请州担保。





但程女士警告说：“透明度不高，所以你可以表达你的兴趣，但不会真正得到明示，你是否有机会被选中。”



你可以从海外申请州担保吗？

许多司法管辖区对居住在海外的人申请提名的限制也已放宽。程女士说，在COVID-19大流行期间，维州停止接受海外申请人，但目前已取消了这一限制。





但是已经在澳居住的人士通常不得申请其他州的州担保，部分原因是他们被认为如果已经在目前的居住地扎根就不太可能搬家。





程女士说：“尽管你声明一旦签证被批准，你将在维州居住至少两年，但他们没有办法真正让你遵守这一点。”





那些获得偏远地区签证的人更多地被限制在某些地区居住，因为他们不能直接获得永久居留权，但程女士说，“偏远地区”的定义相当广泛，基本上包括墨尔本、悉尼和布里斯班以外的任何地方。





她说：“所以你可以去堪培拉、阿德莱德或珀斯居住。”



各州和领地担保签证的标准可能大不相同，请看如下信息。



西澳州

西澳州现在拥有仅次于新州和维州的第三多的州担保名额分配，有5350个190子类签证和2790个偏远地区签证。今年在其技术职业清单上增加了100多个工作岗位，使工作岗位总数达到276个。





州长麦高恩说，还将推出其他临时措施，包括免除200澳元的申请费、将雇佣合同的要求从12个月减半为6个月、降低申请人的资金证明要求。





专业人才和管理岗位的额外英语要求也将被取消，工作经验要求也将降低。





这些临时变化将从下个月开始实施。





维州

维州的州担保签证数量位居全澳第二，2022-23财年的配额为11570个。它拥有最多的190子类签证（9000个）、2400个偏远地区签证和170个商业签证。





维州扩大了职业清单，包括联邦政府职业清单上的420多个工作岗位。它还将允许居住在海外的申请人以及已经在维州居住的申请人申请其签证。





昆州

昆州在2022-23财年的职业清单已经扩大到114种职业。海外申请人也将能申请，这是自疫情以来首度开放。





昆州培训和技能发展部门的发言人说，昆州政府要求的州担保配额高于往年，以“允许其提名更多的移民来满足关键的技能需求”。





今年昆州将有3000个190子类签证、1200个偏远地区签证和235个商业签证。





南澳州

南澳州已经开放了其担保计划的申请，有500多个职业符合条件。它还将选择在SkillSelect数据库中提交了意向的海外申请人。





南澳州获得了2700个190子类签证、3180个偏远地区签证和70个商业签证。





Adelaide is considered a regional area under Australia's skilled migration program. Source: Getty / Ryan Pierse

北领地

北领地是少数不接受海外人士申请的司法辖区之一，还要求成功的申请人同意在北领地生活和工作至少3年。





申请人的职业必须包括在联邦政府职业清单上的420多个工作之一，但北领地也提出了一个较短的清单，其中有200多个北领地所需的工作种类。





新州

新州州担保名额最多，有1.2万余个名额。





新州投资部（Investment NSW）的一位发言人说，该部门今年指定了更加简化的担保标准，以“改善客户体验，简化申请处理”。





这位发言人说，职业清单仍在制定中，并将在未来几周内在新州移民网站上公布。





发言人说：“名单公布后，新州将开始接受提名申请。”





首都领地

首都领地的职业标准非常广泛，包括联邦政府职业清单上的420多类工作。





它有800个190子类签证、1920个偏远地区签证和10个商业签证。





塔州

塔州的州担保计划预计即将开放，接受目前在任何与技能评估相关的技术岗位上工作的人的意向登记，随后在10月更广泛地开放。





优先考虑那些在关键岗位工作的人，随后是那些在塔州250多种技术职业名单上的人（去年有120多种职业），他们在塔州需工作至少两年。





但塔州政府表示，联邦政府更广泛的职业清单上的所有职业都将有资格被考虑，因为预计有大量名额剩余。





任何在塔州居住了至少两到三年的人，如果他们有扎实的塔州就业经验，也可以考虑采用既定的居留途径，但要看是否有可用的名额，这一名额将根据上述优先次序分配。





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