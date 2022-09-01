新州护士和助产士今年第三次罢工 工会称卫生工作者意见未被听取

新州护士和助产士协会（NSW Nurses and Midwives' Association）希望每四位病人配备一名护士，这样就能够确保卫生系统不会过度紧张，同时病人得到最好的护理。





该工会秘书长沙耶·坎迪什（Shaye Candish）表示，周四的罢工是今年第三次罢工，这表明政府没有听取卫生工作者的意见，因为受疫情影响，卫生部门和工作人员的压力越来越大。





她说：“我们需要新州政府参与有意义的讨论，在全州护理和助产领域引入安全的人员配备比例。”





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“必须优先考虑病人护理，并承诺采用更安全的人员配备模式，保证每次轮班能够有最低数量的护士和助产士。”





“证据很清楚表明，适当的人员比例能够拯救生命、降低成本。”



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除了人员比例方面的需求，护士和助产士提出加薪7%，跟上生活成本的持续上涨。





新州政府提出的公共部门工资涨幅上限为3%。对于3%的工资涨幅，新州州长佩洛提（Dominic Perrottet）说这是“公平、合理和慷慨的”。





“这高于私营部门的工资涨幅……这是全国最慷慨的工资方案，”他周三告诉记者。





当被问及对护士罢工的看法时，佩洛提表示：“我不希望公共服务部门罢工，但当其他工会在罢工时，这些部门的罢工很谨慎，而且仍然在提供许多服务，这是不可比较的。”





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