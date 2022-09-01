联合国报告：中国对待维吾尔人的举措“可能构成危害人类罪”

要点 联合国终于发布了一份关于中国对待新疆维吾尔人待遇的评估报告

报告认为中国共产党对维吾尔人实施了“严重侵犯人权”的行为

联合国终于发布了一份关于中国对待新疆维吾尔人待遇的评估报告。





这份拖延已久的报告是在联合国人权事务高级专员米歇尔·巴切莱特（Michelle Bachelet）四年任期届满离任前几分钟发布的。





报告认为，中国共产党对维吾尔人实施了“严重侵犯人权”的行为，并补充说这些行为可能构成危害人类罪。



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“根据法律和政策，在限制和剥夺个人和集体享有的基本权利的背景下，对维吾尔人和其他主要穆斯林群体成员进行任意和歧视性拘留的程度可能构成国际罪行，特别是危害人类罪。”





报告称，中国政府的“反恐和反极端主义”制度“存在严重问题”。





报告称：“它包含模糊、宽泛和开放式的概念，在保障措施有限和独立监督不足的情况下，为官员解释和应用广泛的调查、预防和强制权力留下了很大的自由裁量权。”





因此，这导致新疆的维吾尔族和其他穆斯林社区“大规模地被任意剥夺自由”。





报告称，2017年至2019年期间，人们被关在职业教育和培训中心，他们的待遇“同样令人担忧”。





“关于酷刑或虐待模式的指控（包括强迫医疗和恶劣的拘留条件）是可信的，关于性暴力和基于性别的个别暴力事件的指控，同样是可信的。”





这份四十余页的报告没有提到种族灭绝，而这是包括美国和其他西方国家政界人士在内的批评中国者的主要指控之一。



中国拒绝接受报告 称其为“完全捏造的谎言”

最初，中国否认在新疆存在任何拘留营。





随后在2018年，政府表示设立这些中心的目的是“去极端化”。2019年，新疆自治区区长舒赫拉特·扎基尔（Shohrat Zakir）说所有受训人员都已“毕业”。





但新报告认为，即使这些中心已被关闭或减少，支撑其运作的政策和法律仍然存在。





在报告发布前，中国常驻联合国代表张军表示，北京曾多次表示反对该报告。



“众所周知，所谓的新疆问题完全是出于政治动机编造的谎言，其目的肯定是破坏中国的稳定，阻碍中国的发展，”他上周对记者说。





“我们认为这不会对任何人产生任何好处，它只会破坏联合国与一个成员国之间的合作。”





该报告的发布是在首次委托编写的三年后发布的，而该报告的公开发布已被承诺了数月。





巴切莱特女士于今年5月，作为17年来的第一位联合国人权高专对中国进行了为期6天的访问。访问期间，她走访了新疆，但在她当时的评估中没有谴责中共对待维吾尔人的方式。





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