联合国人权高级专员因有关中国维吾尔族的报告而“承受巨大压力”

要点 联合国人权高专巴切莱特将于8月31日结束其任期

她表示在新疆维吾尔人报告上受到“巨大压力”

维权人士担心报告会对侵权行为进行“粉饰”

许多人申请接任人权高专一职，但继任者尚未确定

联合国人权事务高级专员周四表示，在来自各方的“巨大压力”下，她仍计划在下周结束她长达四年的任期前发布一份各方期待已久的关于中国对待新疆维吾尔少数民族的报告。





但是，智利前总统、现任联合国人权高专米歇尔·巴切莱特（Michelle Bachelet）在其最近一次新闻发布会上没有作出坚定的承诺，这激起了民间社会团体的进一步批评——这些团体指责她自5月访问中国以来面对北京当局过于软弱。





据悉，该报告已经编写了三年，其发布也承诺了几个月，但由于不明原因一直尚未发布。





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“我们正在非常努力地履行我的承诺，”巴切莱特说，她指的是在8月31日任期结束前发布报告的承诺。





当被问及为什么没有发布时，巴切莱特说她需要时间来整合她访问时获得的新信息，并审查来自中国对报告内容的意见。





人权组织指责中国政府虐待维吾尔人，包括在拘留营中大规模使用强迫劳动。美国指控中国对维吾尔人进行了种族灭绝。



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中国坚决否认这些指控。





国际非政府组织人权观察（Human Rights Watch）的中国主任索菲·理查森（Sophie Richardson）说，鉴于侵权行为的规模，巴切莱特的回应是“非常不充分的”。美国驻日内瓦人权大使米歇尔·泰勒（Michele Taylor）呼吁公布该报告，称“世界应该有一个关于该情况的独立和诚实的报告”。



“承受巨大压力”

路透社（Reuters）上个月报道称，根据一封经外交官证实的中国信函，中方要求巴切莱特掩盖这份报告。





巴切莱特本周四证实收到了这封信函，称还有大约40个国家签署了该信函，并补充说人权高专办不会对这种压力作出回应。





她说：“我一直承受着要求我发表或不发表的巨大压力，但我不会因为任何这种压力而发表或拒绝发表这份报告。”



虽然人权高专办与有关国家分享一份未发表的报告是正常做法，但人权团体担心这给了中国塑造报告内容的空间。





中国人权捍卫者（Network of Chinese Human Rights Defenders）主任夏蕾（Renee Xia）说：“我们担心的是，报告不发布的时间越长，它就越有可能被粉饰。”





巴切莱特在发布会闭幕词中还呼吁俄罗斯总统普京停止对乌克兰的攻击。





70岁的巴切莱特计划回到智利退休。许多候选人已经申请了这份工作，但联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（Antonio Guterres）还没有指定继任者，他的选择必须得到纽约联合国总部的批准。





担任第8任联合国人权高级专员的巴切莱特说，她为在废除死刑和承认环境权利方面取得的进展感到自豪，但称她感到被新冠疫情期间的限制所束缚，该限制阻碍了她对更多的国家进行访问。





“无法取得更多进展，有时真的非常令人沮丧。有时你会觉得世界并没有变得更好。”





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