女性同工同酬已列入技能峰会议程 澳大利亚与世界相比如何？

那些推动收紧澳大利亚性别薪酬差距的人希望联邦政府的就业和技能峰会能够促使人们改变对工作和不同行业的看法。





周四首先讨论的话题之一是“女性机会平等和薪酬平等”。





在财政部在论坛之前编制的议题文件中，报告称从事全职工作的女性每周平均收入比男性少255.30澳元。



Advertisement

While the OECD lists Australia's gender pay gap as 12.27 per cent, recent ABS figures show it has increased to 14.1 per cent. Source: SBS 提高女性劳动力参与率被认为是政府可以尝试解决澳洲劳动力短缺的方法之一。





澳大利亚商业和职业妇女联合会（BPW Australia）杰奎琳·格雷厄姆（Jacqueline Graham）表示，性别薪酬差距是“围绕澳大利亚工作价值的一些系统性问题的外在表现”。



女性“初入职场就落后”

格雷厄姆女士说，研究表明，这种差距从女性进入劳动力市场就开始了，女性毕业生的平均工资水平比男性毕业生的平均工资水平低约4％。





虽然有更多的女性在低薪行业工作，但这并不是女性总体上拿更少工资的唯一驱动因素，澳大利亚所有行业都存在持续的性别薪酬差距。





她说：“我们不是在谈论两个人因相同或同等价值的工作而获得不同报酬之间的差异，因为这是非法的，且在澳大利亚这种现象被定为非法已经40多年了。”





“我们所谈论的是让男女从事相同或同等的工作，或将女性调到一个职位上，令其平均收入与男性的平均收入差不多。”



“女性化”的行业

格雷厄姆女士说，这并不是鼓励女性进入采矿业以便她们赚更多钱那么简单。





“围绕选择进行了讨论，女性选择进入薪酬较低的领域是因为它更适合她们，但我们的选择是如何形成的？我们在多大程度上决定了这一点？” 她说。





格雷厄姆女士说，另一值得考虑的点是为什么某些行业的从业者不太受到重视，而这些行业往往在社会中发挥着重要作用。





她希望在峰会上讨论如何将性别薪酬平等要求纳入《公平工作法》的细节。





总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）在本周早些时候作出这一承诺时对性别薪酬差距进行了评论。





“一个成功将是差距的缩小而不是扩大。最近的数字走错了路，（而）我们希望它走正确的路，”他说。



职场妈妈

格雷厄姆女士说，她希望峰会能够考虑结构性变化，以便女性在休育儿假期间获得工作场所内发生的任何工资增长，这样她们就不会落后。





倡导组织The Parenthood的执行董事丹特（Georgie Dent）说，瑞典和挪威等国家在儿童早教方面进行了大量投资，这些国家的女性在工作中取得了更好的成果。





她说：“在这方面进行投资的国家，其儿童早教的可负担性与质量都非常高，而这促进了女性的整体劳动力参与率，并减少了性别不平等。”





根据工作场所性别平等机构的报告，澳大利亚的性别薪酬差距为14.1%，相比之下，挪威和瑞典的性别薪酬差距均为个位数。





丹特女士希望在峰会上能看到政府计划对儿童早教进行改革，并承诺提高传统女性行业的工资。





周二，澳大利亚工会理事会（ACTU）呼吁政府快速推进改革，增加幼托补贴，这些补贴将于2023年7月1日开始实施。





ACTU主席奥尼尔（Michele O'Neil）表示，从长远来看，澳大利亚的儿童早教和幼托应该是免费的。





奥尼尔女士说，这项措施将促进女性的经济参与，并应成为政府推动生产力的一个优先事项。





社会服务部长阿曼达·里斯沃思（Amanda Rishworth）周二表示，教育部长和幼儿教育部长正在制定政府承诺的幼托补贴政策。





在就业和技能峰会上，里斯沃思女士说，将研究 “一系列领域……以促进可能完全被排除在劳动力市场之外的女性的参与”。





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。



