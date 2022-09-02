理查德·马尔斯称澳法关系将以“尊重坦诚”为重点

官员们表示，澳大利亚和法国正在加强他们的防务合作并深化他们的外交关系。一年前的秘密潜艇合同争议激怒了法国，两国正寻求愈合其带来的创伤。





在欧洲之行的最后一站，澳大利亚国防部长理查德·马尔斯（Richard Marles）向法国保证，澳洲正在努力“翻过这一页”，从关系破裂中“向前看”。





一年前，澳大利亚取消了与法国签订的价值数十亿美元的军事合同后，澳法之间争议爆发。作为AUKUS条约的一部分，澳大利亚将其业务转移到美国和英国。



Advertisement

马尔斯与他的法国同行塞巴斯蒂安·勒科努（Sebastien Lecornu）在法国西部港口城市布雷斯特（Brest）发表联合声明，表示：”至关重要的是，我们的关系要以坦诚、尊重和诚实的态度向前推进。“





两位部长说，他们致力于开展项目，以加强他们的联合防御能力，并保护他们”在一个繁荣、有活力以及安全的“太平洋地区的共同利益。





他们同意“加强军事合作”，包括更有力的联合军事演习、区域联合部署、培训活动和改善情报共享。





法国国防部长塞巴斯蒂安·勒科努在谈到他们的双边关系时表示：“像所有的友谊一样，它经历了起伏。”





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。



