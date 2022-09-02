国际过量用药意识日：2020年 逾1500澳人死于用药过量

SBS 普通话电台其他收听方式 国际过量用药意识日：2020年 逾1500澳人死于用药过量Play02:51SBS 普通话电台其他收听方式 Source: AAP下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (2.61MB)Published 2 September 2022 at 12:24pmSource: SBS 人群在国际过量用药意识日（International overdose awareness day）齐聚墨尔本科林伍德（Collingwood），缅怀因用药过量去世的人群。Published 2 September 2022 at 12:24pmSource: SBS由潘宁顿研究所发表的一项新研究表明，每年都有更多的澳大利亚人死于用药过量。2020年至少有1654名澳大利亚人死于意外用药过量。在这些死亡人数中，过半是由阿片类药物造成Advertisement其中413人因过量施打海洛因致死，405人的死亡与阿片类药物有关，包括奥施康定、科迪恩和芬太尼。2006年至2020年期间，相关死亡人数几乎翻了三倍。以上为SBS中文电视新闻记者陈艺舒,金川报道。欢迎登录SBS Ondemand 观看SBS中文电视新闻。READ MORE理查德·马尔斯称澳法关系将以“尊重坦诚”为重点澳洲敲定将移民上限提至19.5万人 比原来增3.5万冀解决技能短缺澳洲教师人员短缺 成就业峰会热点分享Latest podcast episodes澳洲教师人员短缺 成就业峰会热点澳洲联邦政府召开工作技能峰会 望解决全澳技能短缺联合国称维吾尔人人权被“严重侵犯” 为何他们的澳籍家人选择沉默？SBS早新闻（9月2日）