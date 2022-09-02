国际过量用药意识日：2020年 逾1500澳人死于用药过量

由潘宁顿研究所发表的一项新研究表明，每年都有更多的澳大利亚人死于用药过量。





2020年至少有1654名澳大利亚人死于意外用药过量。





在这些死亡人数中，过半是由阿片类药物造成





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其中413人因过量施打海洛因致死，405人的死亡与阿片类药物有关，包括奥施康定、科迪恩和芬太尼。





2006年至2020年期间，相关死亡人数几乎翻了三倍。

