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国际过量用药意识日：2020年 逾1500澳人死于用药过量

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Experts say the overdose toll is highest in rural and regional areas.

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Published 2 September 2022 at 12:24pm
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人群在国际过量用药意识日（International overdose awareness day）齐聚墨尔本科林伍德（Collingwood），缅怀因用药过量去世的人群。

Published 2 September 2022 at 12:24pm
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由潘宁顿研究所发表的一项新研究表明，每年都有更多的澳大利亚人死于用药过量。

2020年至少有1654名澳大利亚人死于意外用药过量。

在这些死亡人数中，过半是由阿片类药物造成

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其中413人因过量施打海洛因致死，405人的死亡与阿片类药物有关，包括奥施康定、科迪恩和芬太尼。

2006年至2020年期间，相关死亡人数几乎翻了三倍。

以上为SBS中文电视新闻记者陈艺舒,金川报道。欢迎登录SBS Ondemand 观看SBS中文电视新闻。

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